J. Mattis: USA môžu voči KĽDR vojensky zasiahnuť viacerými spôsobmi

Americký minister obrany James Mattis. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 19. septembra (TASR) - Spojené štáty môžu voči Severnej Kórei vojensky zasiahnuť viacerými spôsobmi. Pred novinármi to v pondelok vo Washingtone vyhlásil americký minister obrany James Mattis, uviedla agentúra Reuters.povedal Mattis.Šéf Pentagónu nechcel hovoriť o podrobnostiach. Kladne však odpovedal na otázku, či existujú aj plány, ktoré by juhokórejské hlavné mesto Soul nevystavili riziku zničujúceho útoku zo strany KĽDR. Soul je totiž v dosahu delostrelectva KĽDR, ktorá má okrem jadrových a konvenčných zbraní i značný chemický a biologický arzenál.Mattis tiež potvrdil, že Washington a Soul diskutovali o možnosti rozmiestnenia menších taktických jadrových zbraní v Južnej Kórei.Napriek ďalšiemu kolu sankcií, ktoré na Pchjongjang pred týždňom uvalila Bezpečnostná rada OSN za skúšku vodíkovej bomby, Severná Kórea uplynulý piatok znovu vypálila raketu ponad Japonsko.Mattis v tejto súvislosti odmietol hlasy volajúce v Spojených štátoch a Japonsku po zostrelení rakiet použitých pri severokórejských testoch. Podľa neho to nie je potrebné, pretože zatiaľ nie sú priamou hrozbou pre USA ani ich spojencov. V opačnom prípade sa však Washington zachová inak, uistil americký minister obrany.Veľvyslankyňa USA pri OSN Nikki Haleyová cez víkend uviedla, že Bezpečnostná rada OSN vyčerpala svoje možnosti, pokiaľ ide o zastavenie jadrového programu Severnej Kórey. Naznačila tiež možnosť vojenského zásahu, ak bude Pchjongjang pokračovať v raketových a jadrových skúškach.povedala Haleyová pre spravodajskú televíziu CNN. Severná Kórea bude podľa nej "zničená", ak bude pokračovať vo svojom "ľahkovážnom" konaní.Podľa agentúry Reuters môžu USA z nesmrtiacich vojenských možností využiť námornú blokádu zameranú na presadzovanie sankcií, kybernetické útoky či rozmiestnenie nových zbraní v Južnej Kórei, kde majú Spojené štáty 28.500 vojakov.Severokrórejský jadrový program bude kľúčovou témou všeobecnej rozpravy 72. Valného zhromaždenia OSN, ktoré sa dnes začne v New Yorku. Vo štvrtok bude Bezpečnostná rada OSN na žiadosť Spojených štátov rokovať na úrovni ministrov zahraničných vecí o ďalšom postupe voči Pchjongjangu.