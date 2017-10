J. MIKOLAJ: V riadení ŽSK prevláda stereotyp, mám inú predstavu

Ján Mikolaj. Foto: TASR Foto: TASR

Žilina 29. októbra (TASR) – Skúsenosti z pôsobenia na poste podpredsedu vlády SR, ministra školstva, generálneho riaditeľa Slovenskej správy ciest (SSC) a univerzitného profesora chce využiť pri riadení Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) a zabezpečení jeho rozvoja. V rozhovore pre TASR to povedal kandidát Slovenskej národnej strany na predsedu ŽSK Ján Mikolaj.Žilinský kraj, ktorý je známy prekrásnou prírodou, minerálnymi prameňmi, vodnými dielami a bohatým kultúrnym dedičstvom, má svoje problémy, ktoré majú dlhodobý charakter. A tak už nie je predpoklad, že sa ich súčasnému vedeniu kraja podarí vyriešiť. Väčšinou sa problémy či termíny riešenia len posúvajú, chýbajú nápady riešení, prevláda stereotyp. Rád by som nadviazal na pozitívne veci, ktoré sa urobili - slušná štruktúra sociálnych a zdravotných zariadení, opravené niektoré úseky ciest, vybudovanie a označenie bicyklových trás. No moja predstava o práci župana, dynamike rozvoja kraja, výstavbe cestnej siete, smerovaní odborného školstva, sociálnej a zdravotnej starostlivosti je úplne iná. Vypracovaný program rozvoja Žilinského kraja vychádza z obrovského potenciálu, ktorý stelesňujú najmä regióny Oravy, Kysúc, Liptova, Turca a Považia. Potenciál spočíva v nerastných zdrojoch, pracovitých a odborne zdatných ľuďoch, rozvinutom priemysle a sieti vzdelávacích, zdravotných a sociálnych inštitúcií. Využiť treba aj geografickú polohu. Kraj je dopravným uzlom strednej Európy a poskytuje obrovské možnosti v rozvoji obchodu a cestovného ruchu. Je potrebné vytvoriť podmienky na rozvoj priemyslu, technológií a inovácií, v ktorých nájdu uplatnenie najmä mladí ľudia. Skúsenosti, ktoré som získal ako podpredseda vlády a minister školstva, generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest a univerzitný profesor, by som rád využil pri riadení Žilinského samosprávneho kraja, a tým zabezpečil jeho rozvoj, zvýšil úroveň sociálnej a zdravotnej starostlivosti.Myslím si, že kompetencie sa nevyužívajú najmä v oblasti cestnej infraštruktúry. Pri plánovaní výstavby diaľnic, rýchlostných komunikácií a ciest I., II. a III. triedy sa postupuje bez koncepcie a nie je koordinovaná spolupráca Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), SSC a samosprávneho kraja. Odráža sa to na preplnených cestných komunikáciách, ktoré strpčujú život ľudom. No nielen to, sú brzdou hospodárskeho rozvoja kraja. Navyše sa sťažujú najväčší zamestnávatelia, ktorí nevedia zabezpečiť logistiku výroby. Taktiež kompetencie v oblasti stredného školstva by mali prispieť k razantnejšiemu zameraniu sa na potreby praxe. Nie sú využité ani kompetencie v riadení eurofondov, kde je doteraz veľmi malé čerpanie.Samozrejme na všetky. V oblasti dopravnej infraštruktúry je nevyhnutný najmä razantný rozvoj cestnej siete. Pri správe regionálnych ciest sa okrem neustáleho asfaltovania ciest, údržby a opráv treba zamerať aj na modernizáciu a rekonštrukciu, najmä križovatiek a nehodových úsekov. Pri údržbe ciest je potrebné využívať poznatky z diagnostiky konštrukcií.V regionálnej doprave je preto nevyhnutné optimalizovať cestovné časy, integrovaný dopravný systém cestnej autobusovej dopravy a regionálnej železničnej dopravy. Územný plán by mal pružne reflektovať požiadavky priemyselného a investičného rozvoja. Infraštruktúru je nevyhnutné riešiť ako celok, teda vzájomné vzťahy medzi diaľnicou, rýchlostnou komunikáciou, privádzačom a cestou I., II. a III. triedy.V rozvoji cestovného ruchu je potrebné zamerať sa na regióny, ktoré na to majú vhodné podmienky - Orava, Kysuce, Liptov, Rajec a Žilina. Je potrebné podporovať výstavbu bicyklových trás a rodinné podnikanie v cestovnom ruchu. Podstatne treba zlepšiť informačné systémy propagujúce samosprávny kraj a ich prepojenia na medzinárodné databázy.V odbornom školstve je potrebné vychádzať z tradície a systému, ktorý Slovensko malo, avšak v súčasnosti sa nevyhnutne potrebuje transformovať s orientáciou na plnenie súčasných požiadaviek praxe. Zároveň sa musia pripravovať študijné programy s výhľadom na inteligentný priemysel, ktorý vychádza z automatizácie, robotizácie, digitalizácie a aplikácií nových technológií. Odborné školstvo musí pre študenta poskytnúť ponuku kariérnej a vzdelávacej perspektívy. Zamerať sa treba aj na podmienky a stimuláciu práce učiteľov, ktorí sú garantmi úrovne vzdelávania. Ich primerané finančné ohodnotenie a zjednodušenie získania vyšších profesijných štandardov a kariérnych pozícií musí byť vykonávané v prospech znalostného rozvoja pedagógov, a nie predmetom byrokracie či komerčného zneužívania.V zdravotníctve je nevyhnutné vytvoriť podmienky pre mladých lekárov, zdravotné sestry, udržať efektívnosť nemocníc, podporiť objednávanie pacientov na vyšetrenia a zvýšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti v ŽSK. Je nevyhnutné optimalizovať aj poskytovanie všeobecnej zdravotnej starostlivosti čo najbližšie k pacientom, v súčinnosti s neštátnymi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.Taktiež chceme podporovať všetky formy pomoci v rámci sociálnych služieb. Musí byť prioritou, aby sa dnes existujúce poradovníky znížili na minimálnu mieru. Z tohto dôvodu treba neustále rozširovať sieť sociálnych zariadení (domovy sociálnych služieb, komunitné zariadenia) a skvalitňovať ich, aby boli na úrovni zabezpečujúcej potrebnú starostlivosť najmä pre staršiu generáciu a zraniteľnejšie skupiny občanov, ktorí sú na sociálnu pomoc odkázaní. V spolupráci s obcami sa treba zamerať na zvýšenie podielu tzv. domácej starostlivosti. Rodinám, ktoré sú schopné samy sa o odkázaných ľudí postarať (starajú sa aj o vlastné deti, chodia do zamestnania a pod.), poskytnúť takú pomoc, aby túto starostlivosť zvládli. Prostredníctvom poradenských centier venovať väčšiu starostlivosť mladistvým a neprispôsobivým. Zamerať sa na rozvoj poskytovania sociálnych služieb maloletých prostredníctvom komunitného spôsobu výchovy v prirodzenom rodinnom prostredí.V oblasti kultúry je potrebné najmä zachovať bohaté a rozmanité kultúrne dedičstvo a zároveň rozvíjať súčasnú sieť kultúrnych inštitúcií, najmä divadlá, knižnice, múzeá a galérie. Prioritou je zvýšiť celkové postavenie kultúry v spoločnosti a neustále rozvíjanie pôvodnej slovenskej tvorby. V oblasti športu bude prioritou najmä zvyšovanie dostupnosti k rekreačnému športu pre širokú verejnosť a rozvíjanie športu v školách. Najmä zvýšená zdatnosť mladej generácie je nevyhnutnosťou pre jej celkový duševný a telesný rozvoj.Mám skúsenosti z pôsobenia vo funkcii generálneho riaditeľa Slovenskej správy ciest a ako ministra školstva, teda skúsenosti mám najmä v oblasti cestnej infraštruktúry, školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí.Priority by mali byť stanovené podľa toho, čo je najviac potrebné. Určite je to rozvoj cestnej siete, technologická vybavenosť stredných škôl, modernizácia zdravotníckych zariadení, modernizácia a výstavba nových domovov sociálnych služieb a výstavba športovísk či zariadení cestovného ruchu.