J. MRVA: Bratislavský kraj by mohol byť o tri triedy vyššie

Starosta Vajnor Ján Mrva Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 26. októbra (TASR) - Bratislavskú mestskú časť Vajnory, kde už je 11 rokov starostom, zmenil jej starosta Ján Mrva podľa vlastných slov zo zaspatej dediny na malé Rakúsko a cyklistickú veľmoc. Vždy presadzoval záujmy Vajnorčanov, teraz chce pomáhať obyvateľom Bratislavského kraja. V rámci práce pre rozvoj kraja chce ako nezávislý kandidát využiť svoju povahovú vadu, resp. výhodu, že keď vojde dnu dverami a slušne ho vyhodia, tak sa slušne vráti cez okno, bude tam znova sedieť a obhajovať záujmy ľudí.Sú to štyri odlišnosti. V prvom rade je to moja 11-ročná skúsenosť starostu a myslím si, že mám čo ponúknuť. Strom poznáš po ovocí, človeka poznáš nielen po reči a politika podľa výsledkov. Potom je to transparentnosť. Nebojím sa dávať všetko, čo sa deje na úrade na internet a komunikovať s občanmi. Mám rád, keď sú veci otvorené a nie robiť veci pod pokrievkou. Čím neskôr sa objaví problém, tým horšie. A tiež je lepšie, keď sa aj v háklivých prípadoch objaví problém hneď a zaraz sa začne riešiť. Treťou odlišnosťou je, že mám tím odborníkov na rôzne oblasti, či už kandidátov na poslancov, ale aj takých, ktorí nekandidujú. A poslednou odlišnosťou je moja povahová vada alebo výhoda, že som taký energický, húževnatý, pracovitý a bojovný v presadzovaní záujmov občanov.V prvom rade zlepšiť a skvalitniť verejnú hromadnú dopravu. Najmä s využitím väčšieho počtu vlakov a postavením ďalších železničných staníc, napríklad regionálnej stanice Filiálka. Ale tiež predĺžením električiek smerom do Petržalky, Vajnôr, Vrakune, Devínskej Novej Vsi, Podunajských Biskupíc a ich križovanie s vlakom. Dá sa to, je to v územných plánoch. A ako župan by som konečne v spolupráci s mestom urobil radiálu Trnavská-Rožňavská, čo je základná cyklistická radiála von z mesta.Aj takto potom máme možnosť zastaviť ľudí, ktorí prichádzajú do Bratislavy, na bezplatných záchytných parkoviskách. Prototyp by mohol byť vo Vajnoroch, s kapacitou 2000-3000 parkovacích miest. Viem o záujmoch železníc a súkromných prepravcoch, že čakajú od mesta a kraja väčšie objednávky. Obyvatelia kraja chcú tiež častejšie vlaky a harmonizovať ich s autobusmi.Chcem tiež urobiť verejnú súťaž na dopravcov. Napríklad Brno má okolo 20 či 30 verejných dopravcov, prečo my musíme mať len železničnú spoločnosť a RegioJet a jedného autobusového dopravcu? To sú monopoly, nie je to dobré a nevygeneruje to ani dobrú kvalitu, ani dobrú cenu.Sieť cyklotrás by mala byť iná. Sídla, dediny a mestá musia byť poprepájané cyklotrasami. Ako autorizovaný geodet si trúfam povedať, že to viem urobiť, lebo to viem už z Vajnôr. Pre mňa nie je prekážka, že to tadeto nemôže ísť a žiadny ministerský úradníček ma nezastaví. A keď sa to nedá tadeto, tak sa to dá niekade inokade. Cyklotrasy sa dajú urobiť po hrádzach potokov, popri železniciach, ale aj popri a na cestách. Župa by mala samosprávam pomáhať projektovať, navrhovať, stavať, získavať peniaze z eurofondov a udržiavať tieto cyklotrasy. Možno to v obci vedia, ale mimo obce to mnohé samosprávy nevedia.Zlomené koleso, ktoré má Bratislavský kraj v logu, ako by kraj zaklialo. Ja si so svojim tímom trúfam dopravne Bratislavský kraj odkliať. Sľubujem len reálne veci.Budeme podporovať aj agroturizmus, čo je obrovská výhoda všetkých – Záhorákov, Malokarpaťanov, Senčanov... Máme čo ponúknuť. Chceme zachovať folklórne tradície a tradície vinohradnícko-roľnícke, ktoré máme krížom-krážom po našom kraji. Keď prídem do Japonska, chcem vidieť samurajov, keď prídem do Bavorska, chcem vidieť Bavorákov a v Škótsku Škótov. Keď prídem do Maďarska, chcem počuť dobrý čardáš a dať si guláš. A aj turisti, ktorí prichádzajú k nám, chcú vidieť naše tradície, čo robíme, čo jeme, čo spievame.Taktiež je to obnova pamiatok a nielen sakrálnych, ako kostolov, synagóg, ale aj pamätných domov či pamätných miest. V Bratislavskom kraji je veľa zanedbaných vecí, napr. miesto v Modre, kde sa postrelil Ľudovít Štúr, je v úplne dezolátnom stave. Je mnoho miest, kam má cyklista dôvod prísť, posedieť si a uvedomiť si tú chvíľu, že čo sa tu udialo a ako to ovplyvnilo našu krajinu. Perlou je tiež vinohradnícky pás pod Malými Karpatmi.Krásnym príkladom je aj cezhraničná slovensko-maďarská spolupráca, kde sa podarilo získať eurofondy na budovanie cyklotrás. Máme tu susediace maďarské župy a rakúske kraje a Bratislavský kraj sa nedá rozvíjať ani bez Trnavského kraja, dopravne, ani agroturisticky. Cyklotrasy nemôžu skončiť v Smoleniciach alebo v Doľanoch, oni musia ísť až do Čachtíc a pomaly až do Trenčianskeho kraja.Ako nedostatok v oblasti zdravotníctva vidíme to, že špecializovaní lekári nie sú v jednotlivých obciach. Chceli by sme preto zmeniť súčasný stav, aby sa napríklad ľudia z Báhoňa nemuseli trepať až do Bratislavy. Ako nám zákon dovolí, poskytli by sme špecializovaným doktorom dotácie, aby si zriadili svoje ambulancie v jednotlivých okresoch a okresných mestách teda v Senci, Pezinku a Malackách. A tiež chceme, aby boli online zverejnené na internete informácie o tom, kde ktorý lekár ako ordinuje, prípadne či je na dovolenke.Pokiaľ ide o stredné školstvo, to nie je aktívne prepojené s trhom práce. Budeme sa snažiť rokovať so zamestnávateľskými zväzmi a profesionálnymi komorami, aby sme vedeli, koho pripravovať na ďalšie štyri roky. Budeme chcieť, aby študenti už počas školy chodili na prax. To je to duálne vzdelávanie, ktoré bolo aj v minulosti a síce existuje aj teraz, ale nie v takom rozsahu. A okrem toho nevyrábame také profesie, ktoré by sme podľa trhu práce mali vyrábať. Kde sú napríklad kominári, ale aj učiteľky do materských škôl?V spoločnosti chýba strednodobé a dlhodobé plánovanie. V tejto oblasti chceme tiež vytvoriť Bratislavské inovatívne centrum v spolupráci so strednými školami a niektorými ministerstvami. Mnohí zo stredoškolských študentov sú tvoriví a stredné školy by mali študentov "nútiť" viac premýšľať a tvoriť a v Bratislavskom kraji to prepojiť najmä na automobilový či elektrotechnický priemysel.Mnohé domovy sociálnych služieb sú staré a schátrané. My ich chceme rekonštruovať, ale zároveň postaviť aj nové. Okrem toho sa chceme zamerať na cohousingy, čo je v Škandinávii bežný spôsob života. Chceme, aby starí ľudia žili normálne spolu s rodinami. Je to aktívny spôsob života, nielen čakanie na koniec. Všetci žijú spolu s komunitách a seniori pomáhajú produktívnym rodinám a starajú sa im o deti, kým sú rodičia v práci. Nie je to teda nič nové na svete, len to odkukáme od tých, ktorí s tým majú skúsenosti a úroveň života, aj seniorov, na omnoho vyššej úrovni. Ustupuje sa už pomaly od vývarovní pre 300 dôchodcov a vytvárajú sa menšie komunity, kde nie je anonymita a je tu cítiť ľudskosť. Veď aj starší si zaslúžia dôstojne žiť.Plus navrhujeme kartu výhod a zliav pre každého občana s trvalým pobytom v kraji. Čiže nie je to rodinná karta, nebudeme predsa diskriminovať slobodnú mamičku alebo otca. A bolo by to omnoho lepšie ako Bratislavská mestská karta, to je len bankový produkt.Je to veľká výzva a dlhé obdobie. Sám viem, čo sa dá urobiť za päť rokov. Kraj by mohol byť o tri triedy vyššie, dostal by sa do úplne iného levelu. Podobne, ako sme to spravili vo Vajnoroch. To bola voľakedy, keď to jemne poviem, zahmlená, zaspatá dedina a teraz je to podľa mňa malé Rakúsko v Bratislavskom kraji. A ako vidím kraj? S lepšie fungujúcou a kvalitnejšou dopravou. Ľudia budú mať možnosť kde tráviť voľný čas, deti sa budú vzdelávať na lepších stredných školách a budú kvalitnejšie pripravené do práce. Bude dosť kultúrnych podujatí, ktoré budú propagovať naše tradície, či už v stavebníctve, jedle, folklóre alebo to, ako tu žijeme.