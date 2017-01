J. Muscat: Musíme pozorne počúvať ľudí, aj tých čo sa boja migrantov

Maltský premiér Joseph Muscat. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Valletta 12. januára (TASR) - Maximálne pragmatické predsedníctvo v Rade EÚ dnes v mene svojej krajiny potvrdil aj maltský premiér Joseph Muscat. Na stretnutí s delegáciou európskych novinárov vo Vallette priznal, že brexit poškodí obe strany - Britániu aj EÚ -, a pri téme migrácie upozornil, že treba pozorne počúvať i tých čo majú obavy z migrantov, a neoznačovať ich hneď za xenofóbov či rasistov.Ohľadom brexitu Muscat zopakoval, že dohodu o spôsobe odchodu Británie z EÚ očakáva najneskôr do konca roka 2018, a vyzval na čo najväčšie zapojenie Európskeho parlamentu do tohto procesu, s čím podľa neho nesúhlasia všetky členské štáty EÚ.Zdôraznil, že pri rokovaniach o brexite "nikto nechce poškodiť britskú ekonomiku", a vyjadril nádej, že po dohode o brexite bude čo najkratšie "prechodné obdobie" - v opačnom prípade to bude na úkor ekonomiky a pracovných miest.povedal Muscat v súvislosti s témou migrácie, ktorá je pre Maltu, najmenší členský štát EÚ, mimoriadne citlivá.Maltský premiér, ktorý je na čele ľavicovej vlády, pripomenul, že európski socialisti sú považovaní za "príliš korektných" pokiaľ ide o ústretovosť k migrantom alebo k menšinám, či už sexuálnym alebo sociálnym, a sú obviňovaní, že sú vzdialení realite.priznal Muscat, podľa ktorého to pomôže aj obnoviť dôveru Európanov v európsky projekt.Na druhej strane je v Európe obrovský nárast populizmu a podľa maltského premiéra sa politická nekorektnosť stala "mainstreamom", hlavným prúdom mnohých politických názorov. Aj napriek tomu je však pre populistov "tou najhoršou nočnou morou dostať sa k moci" a vládnuť, mať zodpovednosť.odkázal na adresu populistických hnutí naprieč Európou.V boji s migráciou by bolo podľa maltského premiéra účinné napodobniť vlaňajšiu protiimigračne zameranú dohodu medzi EÚ a Tureckom. Dodal, že potrebné je to najmä v prípade Líbye - kde síce vzhľadom na tamojšiu politickú situáciu európska strana nemá rovnakú možnosť rokovať ako s Tureckom, ale napriek tomu by mala do Líbye vysielať signály o ochote spolupracovať.Podľa neho je však nevyhnutné aj v Stredomorí napodobniť model, ktorý znamenala dohoda EÚ s Tureckom, a to je rozbitie siete pašerákov s ľuďmi. Muscat skonštatoval, že pri pašovaní utečencov pri líbyjských brehoch ide o miliónové obraty a EÚ by tento "biznismodel" mala rozbiť.Ocenil operáciu Európskej únie Sophia v Stredomorí a najmä snahy Talianska kontrolovať situáciu s migrantmi vo vodách Stredozemného mora. Pripomenul zároveň, že hoci má Malta len malú flotilu, tá je na 100 percent zapojená do týchto operácií. Ako druhý nevyhnutný krok pre účinný zásah proti pašerákom ľudí vníma pôsobenie lodí EÚ v líbyjských vodách.