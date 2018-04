J. Oravec: Legislatívna smršť je jednou z hlavných bariér podnikania

Prezident Združenia podnikateľov Slovenska Ján Oravec, archívna snímka. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Bratislava 19. apríla (TASR) - Nekončiaca legislatívna smršť, slabá vymožiteľnosť práva v SR, neúnosné a stále rastúce daňové a odvodové zaťaženie podnikateľov, to sú iba niektoré, ale už chronické problémy spôsobujúce stále sa zhoršujúce podmienky podnikania na Slovensku. Zhodli sa na tom vo štvrtok v Bratislave členovia Generálnej rady Združenia podnikateľov Slovenska (ZPS).Ako povedal pre TASR prezident ZPS Ján Oravec, nie je to len o nedostatočnom fungovaní súdov, ale aj o nekvalitnom právnom rámci pre podnikanie. Podľa jeho slov na Slovensku trvajú súdne procesy nezriedka aj 10 rokov, ale schváliť zákon vedia poslanci aj za 2 dni, pričom by to malo byť naopak.Štátna tajomníčka Ministerstva financií SR Dana Meager (SNS) vyzvala podnikateľov na efektívnejšiu spoluprácu a je prístupná každým rozumným návrhom. Ako zdôraznila, je predovšetkým na samotných podnikateľoch, ktorí, ako zdôraznila, napĺňajú štátnu pokladnicu, aby sa podieľali na príprave kvalitnej legislatívy.ZPS víta iniciatívu Ministerstva hospodárstva SR, ktoré pripravilo ďalší návrh 25 opatrení na obmedzenie byrokracie, aj keď podľa združenia tieto prinesú len čiastkové zlepšenie podnikateľského prostredia. Združenie však považuje obsah a rozsahza nie dostatočný a primeraný rozsahu problému, teda k tomu, aby sa prejavil na citeľnom znížení regulačného zaťaženia a byrokracie.zdôraznil Oravec.Podľa ZPS sa balíček rovnako javí ako nedostatočný a nezodpovedajúci závažnosti problému aj pri pohľade na finančné náklady regulácie. Podľa predkladateľa by opatrenia z nového balíčka mali podnikateľom ročne ušetriť vyše 7 miliónov eur, administratívne náklady sa však pohybujú rádovo na úrovni stoviek miliónov eur z celkových 12 miliárd eur, ktoré musia platiť podniky a podnikatelia na základe existujúcej regulácie.