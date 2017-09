J. Paška: Ak sa nájdu pri eurofondoch pochybenia, má sa trestať

Na snímke prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška (SNS) Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 23. septembra (TASR) - Ak sa nájdu pochybenia v kauze eurofondov na vedu a výskum, vinníci majú byť potrestaní. Deklaroval to dnes prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška v relácii RTVS Sobotné dialógy. Zdôraznil, že z eurofondov sa nič nerozkradlo vďaka tomu, že exminister školstva Peter Plavčan (nominant SNS) urobil potrebné kroky a pozastavil podpisovanie zmlúv, rovnako dal prípad prešetriť.povedal Paška. Poznamenal, že keďže chceli opoziční poslanci asi veľkú šou, iniciovali bez dôkazov konanie, ktoré viedlo k pozastaveniu eurofondovej výzvy zo strany Európskej komisie. Tvrdí, že keby saprísť k tomu nemuselo.Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár je presvedčený, že ľudia, ktorí sú za kauzu zodpovední, by sa už nikdy nemali priblížiť k dotačným fondom.skonštatoval. Myslí si, že v kauze by sa mohla nájsť aj trestnoprávna rovina. Považuje ju aj za príčinu nedávnej koaličnej krízy.Vláda robí dlhodobé opatrenia proti korupcii, skonštatoval na margo kauzy poslanec Národnej rady SR za Smer-SD Ján Podmanický.zhrnul. Na margo vyvodzovania osobnej a politickej zodpovednosti skonštatoval, že prípady treba vždy posudzovať individuálne a poznať všetky okolnosti.