J. Paška: Česká politická scéna sa mení zásadným spôsobom

Jaroslav Paška Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Europoslanec Boris Zala. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Na archívnej snímke eurposlanec Ivan Štefanec. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. októbra (TASR) – Politická scéna v Českej republike sa po parlamentných voľbách mení zásadným spôsobom. Ukazuje sa, že politické spektrum je pestrejšie a do rozhodovania o budúcnosti Česka vstupujú aj európske témy. V nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to povedal podpredseda zahraničného parlamentného výboru a zároveň podpredseda SNS Jaroslav Paška.V Česku sa v súčasnosti podľa Pašku špecifikujú strany s istými výhradami voči fungovaniu Česka v Európskej únii (EÚ), strany so zásadnými námietkami v tomto smere a strany, ktoré, naopak, oceňujú, že je krajina integrovaná ako súčasť EÚskonštatoval Paška.Poslanec Európskeho parlamentu Boris Zala (S&D) má v súvislosti s výsledkami parlamentných volieb v Česku pocit, akoby ľudia chceli experimentovať a hľadali nekonvenčné riešenia. Podľa europoslanca sa ukáže, akú skúsenosť to obyvateľom prinesie. "povedal Zala.Europoslanec Ivan Štefanec (KDH, EĽS) tvrdí, že sa politická mapa v Česku rýchlo mení. Aj podľa neho je zaujímavé, že predvolebná kampaň sa viac týkala európskych tém.uviedol Štefanec. Podľa neho bude zaujímavé sledovať, koho si Babiš vyberie do vlády. Europoslanec očakáva, že bude robiť v Česku viac proeurópsku politiku, než deklaroval pred voľbami.