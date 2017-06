J. Paška: Niektorí podnikatelia nemajú pred zákonom rovnaké postavenie

Jaroslav Paška Foto: FOTO TASR/Pavel Neubauer Foto: FOTO TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 18. júna (TASR) – Niektorí podnikatelia na Slovensku nemajú rovnaké postavenie pred zákonom. Treba hľadať mechanizmy, aby sa schopnosti niektorých ľudí vybaviť si niečo poza chrbát, nestávali pravidlom. V dnešnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike to uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR a prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška. Reagoval tak na časť prejavu prezidenta SR Andreja Kisku o stave republiky, v ktorom sa dotkol aj otázky korupcie.uviedol.Konkrétne mená povedať nechcel, avšak podľa neho máme dve také známe mená, ktoré dlhodobo figurujú v podnikateľskej "brandži" a po ktorých zostávajú kauzy. Podľa neho ide o ľudí, ktorí boli veľmi úspešní v období pravicových aj ľavicových vlád.Poslankyňa NR SR a predsedníčka poslaneckého klubu SaS Natália Blahová zdôraznila, že súčasná vládna koalícia nie je efektívna pri hľadaní mechanizmov riešenia korupcie.skonštatovala.Poslanec NR SR Róbert Madej (Smer-SD) skonštatoval, že je možné hovoriť o každej kauze.povedal. Politici by podľa jeho slov nemali byť prokurátormi, katmi a vyšetrovateľmi, ale mali by v štáte zabezpečovať legislatívne podmienky.Poslanec NR SR a predseda poslaneckého klubu Richard Vašečka (OĽaNO-NOVA) pripomenul, že sa nerobia demonštrácie proti opozícii.vyjadril sa. Podľa neho nefunguje spravodlivosť a trestnoprávne procesy.K otázke voľby generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Paška uviedol, že strana SNS budeVašečka výsledok druhého kola volieb šéfa RTVS nevidí úplne jasne.uviedol ohľadom prvého kola voľby.Ani podľa Madeja sa dnes na 100 percent nedá povedať, ako voľba dopadne.povedal.Podľa BlahovejTvrdila, že tajná voľba prináša nebezpečenstvo zákulisných dohôd.