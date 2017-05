J. Paška: Prehra vo voľbách je pre Le Penovú lepším riešením

Na snímke podpredseda strany SNS Jaroslav Paška. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 7. mája (TASR) – Prehra v dnešnom druhom kole francúzskych prezidentských volieb je pre Marine Le Penovú lepším riešením. Domnieva sa europoslanec Jaroslav Paška (SNS). Víťazstvo by totiž podľa neho pre Le Penovú znamenalo, že sa zvyšok politického spektra zjednotí proti jej Národnému frontu v parlamentných voľbách a strana by nemohla výraznejšie uspieť.upozornil Paška v dnešnej diskusnej relácii TA3 V politike. Pri zahraničnej politike by sa Le Penová ako prezidentka mohla správať podľa svojich predstáv, ale v ekonomickej by sa musela opierať o vládu, v ktorej by nemala podporu a nemohla by s ekonomikou krajiny pohnúť, vysvetlil Paška.Europoslanec si preto myslí že Le Penovej ide momentálne predovšetkým o získanie čo najlepšej pozície v parlamentných voľbách a ak sa jej podarí v druhom kole prezidentských volieb získať viac ako 40 percent hlasov, môže to výrazne posilniť pozíciu jej strany.Poslanec Národnej rady SR Eugen Jurzyca (SaS) vidí u oboch kandidátov, teda aj u Emmanuela Macrona, prvky populizmu. To, že sa napokon presadili, je podľa neho dôsledkom toho, že Francúzsko dlhodobo neriešilo svoje ekonomické problémy a za susedným Nemeckom zaostáva v nezamestnanosti či v raste HDP.uviedol Jurzyca v televíznej diskusii.Aj podľa Pašku potrebuje Francúzsko výrazne zreformovať. Emmanuel Macron ako favorit volieb z jeho pohľadu nebude mať v tomto smere ľahkú úlohu získať podporu pre zmeny, ktoré krajina potrebuje. Podľa Pašku to dokonca môže byť neriešiteľný problém.Vo Francúzsku dnes vládne najväčší socializmus spomedzi všetkých krajín EÚ, súhlasil Jurzyca, ktorý poukázal, že táto krajina má najvyšší podiel verejných výdavkov na HDP.všíma si opozičný poslanec, že obaja kandidáti dokonca navrhujú verejné výdavky ešte zvýšiť.Za vzostupom extrémistických strán v Európe, ale aj v USA vidí Paška aj chyby štandardných politikov, ktorí nedodržujú svoje sľuby v ekonomickej oblasti. Taktiku, že sa štandardné strany snažia prebrať rétoriku extrémistických strán považuje za správnu. Zdôraznil, že môže byť chybou, ak sa politická scéna delí na štandardné a neštandardné strany.Namiesto toho treba podľa neho viesť dialóg o témach, ktoré verejnosť ťažia a tu aj niektoré návrhy extrémistických strán sú užitočné.pripustil.Pre Jurzycu je nástup populistických politikov spojený s tým, že štandardní si nie vždy robia svoju prácu.poukázal napríklad na to, že tradičnejšie strany nevedia dobre komunikovať v prostredí sociálnych sietí a vysvetľovať cez ne niektoré zložitejšie témy.