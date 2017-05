J. PAŠKA: Turecko nespĺňa podmienky na to, aby mohlo byť prijaté do EÚ

Jaroslav Paška, archívna snímka. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Bratislava 27. mája (TASR) - Turecko v súčasnosti nespĺňa podmienky na to, aby mohlo byť akceptované a prijaté do Európskej únie. Tvrdí to poslanec Národnej rady (NR) SR a podpredseda parlamentného zahraničného výboru Jaroslav Paška (SNS). Reaguje tak na piatkové (26.5.) vyhlásenie ministra zahraničných vecí SR Miroslava Lajčáka (Smer-SD), že Slovensko podporuje ambície Turecka stať sa členom EÚ.povedal Paška.Aj pri osobných kontaktoch s predstaviteľmi tureckej vlády by sa malo podľa poslanca poukazovať, že procesy, ktoré prebiehajú v Turecku, sú ďaleko od toho, čo by sa dalo nazývať štandardným demokratickým systémom. Upozornil pritom na perzekúcie voči učiteľom, novinárom či príslušníkom ozbrojených síl v tejto krajine.podotkol Paška.Minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák označil v piatok po rokovaní s tureckým ministrom zahraničných vecí Mevlütom Čavušoglom vzájomné vzťahy Slovenska a Turecka za výborné a krajiny za priateľské.vyhlásil.Slovensko podľa ministra podporuje ambície Turecka stať sa členom EÚ.konštatoval Lajčák.Zároveň však zdôraznil, že členstvo v EÚ nie je zásluhové, je založené na splnení veľmi prísnych a náročných kritérií. Avšak krajina, ktorá deklaruje svoj záujem a ktorá ich splní, by mala mať možnosť vstúpiť do EÚ. Slovensko je podľa ministra otvorené, podporuje proces rozširovania EÚ.poznamenal Lajčák.