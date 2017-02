J.Podmanický: Sprísnenie registrácie cirkví je správne

Ilustračná snímka Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 5. februára (TASR) – Nárast náboženského radikalizmu v Európe je nesporný, preto ak sprísnením podmienok registrácie cirkví dokážeme predvídať vývoj, je to len správne. V diskusnej relácii TA3 V politike to v súvislosti novelou zákona o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností uviedol poslanec Smeru-SD Ján Podmanický.Pripomenul, že už sprísnenie podmienok v zákone v roku 2008 pomohlo tomu, aby na Slovensku nevznikla žiadna militantná náboženská skupina. Novelu zákona preto vníma v rovine prevencie.uviedol Podmanický.Zástupca SNS Karol Farkašovský v diskusii tiež poukázal na to, že novela reaguje na aktuálne dianie.uviedol Farkašovský. Princípom novely je podľa neho ochrana kultúrnych hodnôt, tradícií a princípov, podľa ktorých na Slovensku žijeme. Odmietol, žeby novela, zavádzajúca prísnejšie pravidlá pri registrácii cirkví z 20.000 na 50.000 členov, bola diskriminačná, poručovala osobnú a náboženskú slobodu.Martin Poliačik (SaS) ju naopak ako diskriminačnú voči niektorým cirkevným komunitám vníma. Zásadný problém však vidí v tom, že novela rieši to, čo v súčasnosti riešiť netreba a naopak si nevšíma reálne problémy cirkvi. Spomenul v tejto súvislosti nedokončenú reštitúciu majetku, starostlivosť o cintoríny, podmienky tzv. Vatikánskej zmluvy.zdôraznil Poliačik.Jeho názor odmietol líder hnutia Sme rodina Boris Kollár, ktorý otvorene priznal, že novelu podporili,uviedol.Podľa Poliačika sú Kollárové slová príkladom nezodpovedného populizmu.upozornil.Farkašovský podotkol, že novela nesmeruje k aktívnemu zákazu cirkvi.poznamenal predstaviteľ národniarov.Podmanický je presvedčený, že v budúcnosti bude potrebné ešte v rámci problematiky registrácie cirkví otvoriť ďalšie otázky.povedal Podmanický.