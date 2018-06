J. Poláčiková predstavila tím do ružinovského zastupiteľstva

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 13. júna (TASR) - Kandidátka na starostku bratislavského Ružinova Jana Poláčiková v stredu predstavila svoj tím do ružinovského miestneho zastupiteľstva. O dôveru ľudí sa spolu s ňou bude uchádzať deväť kandidátov.Spoločnú kandidátku tvoria nezávislí kandidáti, odborníci z tímu kandidáta na primátora Bratislavy Matúša Valla (Team Vallo), kandidáti za hnutie Progresívne Slovensko a strany Spolu - občianska demokracia.povedala Poláčiková, členka Teamu Vallo. Ružinov má podľa nej rovnaké problémy ako iné bratislavské mestské časti. Je to napríklad zanedbaná parkovacia politika, nedostatočná starostlivosť o zeleň, kolabujúca doprava, nefungujúca samospráva či neregulovaná výstavba.Poláčiková, ktorá je vysokoškolská pedagogička a projektová manažérka pre vedu a výskum, chce Ružinov otvoriť ľuďom ako inkluzívnu samosprávu.sľubuje kandidátka.Spoločnú kandidátku do ružinovského miestneho zastupiteľstva tvoria Lucia Štasselová, Peter Strapák, Peter Herceg, Tomáš Egry, Jakub Vallo, Ladislav Nagy, František Bolgáč, Monika Ďurajková a Katarína Šimončičová. Kandidátka je podľa Poláčikovej otvorená aj pre ďalších ľudí.podotkla.Ružinovským starostom chcú byť aj advokát, mestský i krajský poslanec Ján Buocik a ekonóm, mestský a krajský poslanec Martin Chren. Súčasný ružinovský starosta Dušan Pekár pre TASR uviedol, že svoje rozhodnutie, či bude opätovne kandidovať, sa Ružinovčania dozvedia včas.