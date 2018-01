J. Rezník by mal pred výborom referovať o vypovedaní zmluvy s PSMA

Na snímke Jaroslav Rezník. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 30. januára (TASR) - Generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník by mal poslancom Výboru NR SR pre kultúru a médiá objasniť okolnosti vypovedania obchodnej zmluvy s agentúrou PSMA ešte z roku 2005, ktoré súd potrestal pokutou. Podpredseda výboru Karol Farkašovský (SNS) pre TASR potvrdil, že Rezníkovo vysvetlenie by malo byť súčasťou správy o činnosti RTVS za druhý polrok 2017.S návrhom, aby sa o téme hovorilo, prišla v utorok poslankyňa Viera Dubačová (nezaradená). Tá žiadala, aby sa tomu venoval mimoriadny výbor. Jej iniciatíva neprešla, poslanci však odobrili návrh Simony Petrík (nezaradená) zaradiť to na program najbližšieho riadneho rokovania mediálneho výboru.Portál Aktuality.sk minulý týždeň informoval, že RTVS prehrala súdny spor s agentúrou PSMA, ktorú v 90. rokoch minulého storočia viedol bývalý generálny riaditeľ RTVS a TV Markíza Václav Mika. Exekútor po prehranom spore strhol z obchodného účtu RTVS 16. až 18. októbra 2017 sumu 2.358.441 eur. Portál tvrdí, že RTVS tak doplatila na kroky Jaroslava Rezníka ešte z roku 2005, keď riadil Slovenský rozhlas.uviedli Aktuality.sk.RTVS sa následne dôrazne ohradila voči nepravdivému tvrdeniu, že RTVS platí za chybu Rezníka.uviedla hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.Na základe týchto skutočností podľa nej prvostupňový súd skonštatoval, že Slovenský rozhlas bol v spore úplne pasívny a v roku 2007 rozhodol v prospech spoločnosti PSMA. Tento rozsudok potvrdil následne krajský súd svojím rozsudkom z roku 2008. Slovenský rozhlas nevyužil možnosť podať voči rozhodnutiu krajského súdu dovolanie.pripomenula Rusnáková. Ten podľa nej v rozsudku poukázal na skutočnosť, že mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora bolo podané napriek tomu, že všeobecné súdy skonštatovali, že Slovenský rozhlas si v súdnom konaní neuplatňoval svoje práva s náležitou starostlivosťou.Vzhľadom na rozhodnutie ESĽP krajský súd v roku 2016 rozhodol rovnako, ako už rozhodol predtým, teda v prospech PSMA, a to napriek tomu, že Najvyšší súd považoval mimoriadne dovolania Generálnej prokuratúry za dôvodné. V danom čase bol generálnym riaditeľom RTVS Václav Mika, nie Jaroslav Rezník, dodala hovorkyňa RTVS.