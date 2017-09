J. Rezník pýta od štátu 32 mil. eur na obnovu budov RTVS v Bratislave

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. septembra (TASR) – Budúcnosť Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) vidí jeho nový generálny riaditeľ Jaroslav Rezník v súčasných priestoroch - areáli v Mlynskej doline a na Mýtnej ulici v budove obrátenej pyramídy. Rezník to dnes uviedol poslancom Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá, v rámci prerokovania správy o činnosti verejnoprávnej inštitúcie a jej rady za prvý polrok tohto roka.V tejto súvislosti pýta nový šéf RTVS od štátu 32 miliónov eur bez DPH popri vyjednávaní podmienok zmluvy so štátom na nasledujúcich päť rokov. Podľa Rezníka ide totiž o akútnu potrebu, keď stav viacerých budov ohrozuje už aj technológie v nich umiestnené. Ministerstvu kultúry navrhuje, aby okrem doterajšej 'programovej' ačasti mala zmluva so štátom v budúcnosti aj časť 'rekonštrukčno-stavebnú'. Každý rok by sa tak cez zmluvu so štátom dostala do rozpočtu RTVS pätina z celkovo potrebných 32 miliónov eur.ozrejmil pre TASR.Generálny riaditeľ RTVS podľa jeho slov našiel v tejto veci pochopenie u zodpovedných predstaviteľov štátu.uviedol.Opozičný poslanec Jozef Viskupič (OĽaNO) upozornil v tejto súvislosti na ďalšie zvyšovanie závislosti RTVS na rozpočte štátu.kritizoval. Viskupič sa dokonca obáva, že výška príspevku v rámci zmluvy so štátom sa môže v nasledujúcich rokoch priblížiť k sume, ktorú RTVS získava prostredníctvom koncesionárskych úhrad. To Rezník odmietol.vysvetlil.Poslanci sa dnes od Rezníka nedozvedeli bližšie podrobnosti ohľadom vyjednávaní novej zmluvy s ministrom kultúry Marekom Maďaričom (Smer-SD). Šéf RTVS to nechcel špecifikovať pre ukončením samotných rokovaní, tie sú však podľa neho na korektnej a profesionálnej úrovni. Nie je tak zatiaľ jasné ani to, či sa novému riaditeľovi, ktorý nahradil v auguste Václava Miku, podarí získať do rozpočtu od štátu prostriedky na rozbehnutie televíznej Trojky a na Úsek nových médií, čo sú dva projekty, ktorých realizáciu sľubuje.Pred výborom dnes Rezník prezentoval výsledky, ktoré dosiahol vo funkcii ešte jeho predchodca Mika. Poslancov zaujímalo, v akom ekonomickom stave inštitúciu zanechal. Nezaradený poslanec Peter Marček sa opýtal na zmluvy, ktoré Mika podpísal už po zvolení jeho nástupcu.odpovedal predseda Rady RTVS Igor Gallo.Podľa Galla aj zmluvy podpísané Mikom na rozlúčku rešpektovali potreby RTVS a zabezpečovali programovú štruktúru na najbližšie obdobie. Rezník pripustil, že objem Mikových zmlúv bol v závere jeho funkčného obdobia vyšší a niektoré z nich šli aj mimo zabezpečenia tvorby programu.vysvetlil s tým, že nenarazil na to, že by v nich došlo k zásadnému navýšeniu ceny alebo obvyklého množstva.