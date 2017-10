J. REZNÍK: Trojka by mala byť spustená pred MS v hokeji 2019

Jaroslav Rezník Foto: TASR / Pavel Neubauer Foto: TASR / Pavel Neubauer

Bratislava 26. októbra (TASR) – Generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník chce spustiť tretí televízny kanál o rok skôr, ako sľúbil v projekte, s ktorým uspel v tohtoročnej voľbe v parlamente. Trojka by tak mohla začať vysielať už v roku 2019. Rezník to oznámil vo štvrtok členom Rady RTVS.povedal Rezník. Ten sa chce snažiť v priebehu roka 2018 nastaviť finančné parametre verejnoprávnej inštitúcie tak, aby bolo možné tento cieľ splniť. V RTVS vzniká päťčlenný projektový tím, ktorý bude tretí kanál pripravovať.Programový riaditeľ RTVS Tibor Búza členom rady uviedol, že v prípade Trojky nepôjde o plnoformátový kanál zameraný výlučne na šport.vysvetlil. Ďalší kanál by tak mal byť zameraný okrem športu aj na zdravý životný štýl. Pokiaľ zámer so skorším spustením Trojky nevyjde, mala by podľa Rezníka vysielať v roku 2020, a to v minimálne dvojmesačnom predstihu pred letnou olympiádou v Tokiu.Riaditeľka sekcie ekonomiky Radka Doehring informovala, že rozpočtové príjmy na rok 2018 sú východiskovo nastavené o 3,6 milióna eur nižšie ako v tohtoročnom rozpočte. Dôvodom je najmä fakt, že RTVS môže zatiaľ rátať, že v rámci zmluvy so štátom dostane o 2,4 milióna eur menej ako v tomto roku. Návrh štátneho rozpočtu predpokladá 26 miliónov eur, rovnako ako vlani, ozrejmil Rezník s tým, že zmluva so štátom bola tento rok zvýšená dvoma dodatkami.skonštatoval pred členmi rady.ozrejmil. Rezník momentálne vyjednáva s ministrom kultúry Marekom Maďaričom (Smer-SD) rámcovú zmluvu na roky 2018 až 2020, ako aj samotný dodatok k nej na budúci rok.informoval o stave rokovaní.V RTVS nateraz plánujú, že v rámci úhrad za služby verejnosti vyberú v roku 2018 o zhruba milión eur viac ako v tomto roku. Najdôležitejšia príjmová položka budúcoročného rozpočtu by tak mohla predstavovať položku 79,3 milióna eur. RTVS chce pritom zvýšiť počet platiacich domácností o 15.000 a počet platiacich firiem o 3000. Príjmy z TV reklamy by mali, naopak, v roku 2018 mierne poklesnúť, a to aj napriek veľkým športovým podujatiam. Príjmy z rozhlasovej reklamy, naopak, podľa východísk rozpočtu mierne narastú.