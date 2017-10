J. Richter by chcel tzv. preddôchodok predstaviť do konca roka

Na snímke vpravo minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter prijal vo svojom úrade predsedu OZ KOVO Emila Machyňu (vľavo) počas verejného zhromaždenia po presune od Úradu vlády SR pred budovu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR s cieľom upozorniť na dopady súčasnej legislatívy v súvislosti s predlžujúcim sa vekom odchodu ľudí do starobného dôchodku, 14. októbra 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. októbra (TASR) - Pracujúci by mali mať možnosť odchodu do tzv. preddôchodku. Zmenu zákona pripravuje ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a malo by ho dať do medzirezortného pripomienkového konania do konca roka. Avizoval to dnes šéf rezortu Ján Richter (Smer-SD) počas zhromaždenia odborárov a ich sympatizantov v Bratislave. Tí žiadajú tzv. zastropovanie dôchodkového veku a preddôchodok.povedal Richter. Treba však podľa neho hľadať aj riešenie ohľadom tretieho dôchodkového piliera, keďže ten podľa ministra s preddôchodkom úzko súvisí. Mal by sa podľa Richtera hľadať spôsob, aby zamestnávateľ navýšil prostriedky, a tiež aby boli peniaze v treťom dôchodkovom pilieri lepšie zhodnocované.Rezort by nechcel limitovať skupiny pracovníkov, ktorí by mohli využiť inštitút preddôchodku.povedal. Preddôchodok by mal mať podľa ministra zmysel v tom, že pracovník by si pomocou nasporených prostriedkov vyplatil podlžnosti voči Sociálnej poisťovni za spomínaných päť rokov, kedy už chce byť na dôchodku. Tak by sa zabezpečilo, aby skorší odchod do dôchodku nemal negatívny vplyv na výpočet dôchodkovej dávky.Pokiaľ ide o požiadavku odborárov o tzv. zastropovanie dôchodkového veku, v Smere-SD si to podľa Richtera vedia predstaviť.povedal Richter. Odborári chcú, aby bola zákonom stanovená maximálna hranica veku pre odchod do starobného dôchodku na 64 rokov.Šéf rezortu práce a rodiny uvažuje aj o tom, že by sa pri odchode do dôchodku zohľadnila aj výchova detí, čo by sa malo týkať nielen matiek.doplnil Richter. Vie si predstaviť, že nárok na skorší odchod do dôchodku bez straty na výške dôchodkovej dávky by mohla mať osoba, ktorá vychovala napríklad tri deti. Je to zatiaľ iba zámer, o ktorom chce Richter hovoriť so sociálnymi aj politickými partnermi. Ak by vyšiel, mohol by ho predložiť na budúci rok.