J.Richter: Chcem vážne diskutovať o zmenách v Zákonníku práce

Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Bratislava 23. apríla (TASR) - V Zákonníku práce na Slovensku by sa mohli uskutočniť zmeny. Rokovať o nich so sociálnymi partnermi chce minister práce Ján Richter (Smer-SD). Ako uviedol v dnešnej diskusnej relácii TA3 V Politike, dôvodom je situácia na trhu práce, kde chýbajú kvalifikovaní zamestnanci. Zároveň očakáva, že nezamestnanosť na Slovensku by do konca roka mohla klesnúť k 7 %." avizoval Richter s tým, že pre neho je dôležité, aby sa k týmto témam vyjadrili zástupcovia zamestnancov aj zamestnávateľov.Minister práce zároveň očakáva, že v tomto roku by nezamestnanosť na Slovensku mohla klesnúť k úrovni 7 %. "" očakáva Richter.Toto percento nezamestnanosti je reálne aj podľa opozičného poslanca Jozefa Mihála (nezaradený).," skonštatoval Mihál. Vláda by však takýmto vývojom nemala byť uspokojená.skonštatoval Mihál s tým, že treba robiť opatrenia najmä v okresoch s vysokou nezamestnanosťou, ale aj také, aby sa chceli ľudia vrátiť pracovať na Slovensko. Potrebné je podľa neho aj zvyšovanie miezd.Obaja s Richterom sa zhodli v tom, že pracovné miesta by mali obsadzovať najmä slovenskí nezamestnaní. Minister práce preto naďalej trvá na tom, že voľné pracovné miesta by mali zamestnanci tretích krajín zapĺňať regulovane. Zopakoval, že vláda nemá záujem, aby na Slovensko prišla pracovať lacná pracovná sila z tretích krajín, keď na úradoch práce je 150.000 nezamestnaných so stredoškolským vzdelaním." dodal Richter.Jedným z nástrojov ako podporiť zamestnanosť na Slovensku je podľa Richtera aj zvyšovanie minimálnej mzdy. "" podotkol Richter. Zmeny by sa mali v toto roku uskutočniť aj pri tarifných triedach vo verejnej službe. "uviedol Richter.Mihál podporuje zvyšovanie minimálnej mzdy, ale len za určitých podmienok. "dodal Mihál.