J.Richter: Chceme vytvoriť priaznivé podmienky pre sociálne podniky

Bratislava 20. septembra (TASR) - Sociálne podnikanie na Slovensku by malo dostať novú zákonnú podobu. Rezort práce už vypracoval zámer zákona o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní. Vďaka tejto právnej úprave by mohli začať vznikať nové podniky najmä v znevýhodnených okresoch, ktoré by mohli dať prácu ľuďom, ktorí sa nedokážu zamestnať. Zámer dnes schválila vláda a poverila rezort práce predložiť konkrétny návrh zákona vládnemu kabinetu do 4. novembra tohto roka. Do pripomienkového konania by mal byť predložený do 25. septembra.Minister práce Ján Richter (Smer-SD) na dnešnej tlačovej konferencii vyčíslil, že štát bude mať k dispozícii 120 miliónov eur na podporu tejto oblasti. Zdroje majú ísť z Operačného programu Ľudské zdroje, ale aj z grantov či pôžičiek, ktoré sú na tento účel pripravené.vysvetlil Richter.Zákon by tak mal priniesť nové pracovné miesta pre ľudí v tzv. hladových dolinách. Sociálne podniky by tak mali vznikať najmä v najmenej rozvinutých okresoch, ktoré vyčlenila aj samotná vláda. Zákon má vymedziť registrované sociálne podniky z hľadiska zamerania činnosti. Pôjde o tri typy podnikov, a to integračný, energetický a tretím je sociálny podnik bývania.priblížil minister práce.Novým zákonom sa zároveň budú novelizovať aj ďalšie. Napríklad zákon o verejnom obstarávaní, dani z príjmu, dani z pridanej hodnoty o rozpočtových pravidlách verejnej správy.skonštatoval Richter. Medzi takéto okresy patrí napríklad Rimavská Sobota, Rožňava či Trebišov.doplnil minister práce.V Európskej únii (EÚ) podľa šéfa rezortu práce pracuje 14 miliónov ľudí v sociálnej ekonomike, čo predstavuje 6,5 % celkovej pracovnej sily v rámci Únie. "Až 10 % existujúcich podnikov v EÚ sú sociálne podniky, ktoré v posledných rokoch vznikli a každý štvrtý nový podnik má charakter sociálnej ekonomiky. Preto je veľmi dôležité, aby sme aj v podmienkach SR uplatnili všetky otázky, ktoré v tomto smere je potrebné napĺňať," dodal Richter.