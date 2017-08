J. Richter: Koaličná rada bude, keď bude premiér zdravotne pripravený

Na archívnej snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. augusta (TASR) - Koaličná rada bude vtedy, keď bude premiér Robert Fico (Smer-SD) zdravotne pripravený. Povedal to pri príchode na dnešné rokovanie tripartity minister práce Ján Richter (Smer-SD), ktorý nepovažuje za šťastné, ako predseda SNS Andrej Danko otvoril tému dodatku ku koaličnej zmluve spolu s požiadavkami.uviedol Richter. Podľa neho mali byť požiadavky riešené štandardným spôsobom.vyhlásil.V požiadavkách národniarov nevidí minister. Niektoré z nich považuje Richter za realizovateľné, o niektorých sa podľa jeho slov treba rozprávať. Pripomína, že viaceré nich by mali dopad na štátny rozpočet.Pripomenul, že o otázka 13. platu nie je nová.podotkol minister s tým, že požiadavky odzneli zatiaľ iba v médiách.povedal Richter. Nazdáva sa, že po Koaličnej rade lídrov strán by sa mohlo rokovať v ďalšom kole aj s ministrami, ktorých rezortov by sa prípadné opatrenia dotkli.Vládna koalícia je momentálne v kríze. Riešenie, ako fungovať ďalej, mala hľadať aj na piatkovej (11.8.) Koaličnej rade, premiér Robert Fico (Smer-SD) sa na nej však pre zdravotné dôvody nemohol zúčastniť. Kríza vypukla po tom, čo predseda SNS Andrej Danko v pondelok (7.8.) oznámil vypovedanie koaličnej zmluvy.Následne sa predsedovia Smeru-SD, SNS a Mosta-Híd na doteraz poslednom rokovaní Koaličnej rady zhodli, že neexistuje alternatíva k súčasnej vláde. Šéf Mosta-Híd Béla Bugár za trojlístok informoval, že partneri sú odhodlaní pokračovať ďalej. Podľa neho nie je problém v koalícii taký vážny.Po tejto zhode sa dostali cez médiá von požiadavky SNS. Odkazovanie cez médiá kritizujú viacerí predstavitelia koalície. Medzi požiadavkami SNS je napríklad 13. a 14. plat, zavedenie štátnych aeroliniek, podpora kúpeľníctva, ale aj to, aby sa ministri nevyjadrovali k práci kolegov.SNS zároveň čelí kauze rozdeľovania eurofondov na ministerstve školstva. Národniari pripustili, že aj za spustením kauzy vidia kroky z Úradu vlády. Zároveň upodozrievajú Smer-SD zo spolupráce s OĽaNO na diskreditácii SNS. Bugár vyzval koaličných partnerov na zodpovednosť.