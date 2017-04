J. Richter: Máme záujem pracovať so znevýhodnenými skupinami

.Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter (Smer-SD). Foto: TASR – Martin Baumann Foto: TASR – Martin Baumann

Bratislava 23. apríla (TASR) – Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter (Smer-SD) nemá záujem o to, aby sa na Slovensko dovážala lacná pracovná sila, to podľa neho nemôže byť ani cieľom. "" Vyhlásil to dnes v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 minister, ktorý diskutoval s nezaradeným poslancom Národnej rady (NR) SR Miroslavom Beblavým.Minister zdôraznil, že je potrebné sa zamerať na 148.000 absolventov stredných odborných škôl a 27.000 vysokoškolákov evidovaných na úradoch práce. "," zdôraznil.Z hľadiska stratégií politiky zamestnanosti vyčlenilo ministerstvo tri kategórie - mladí ľudia do 25, 29 rokov, dlhodobo evidovaní nezamestnaní a kategória 50 plus. "Prvý a základný predpoklad je, že musí vývoj ekonomiky ísť tak, ako ide teraz. Máme záujem pracovať s týmito znevýhodnenými skupinami."Richter uviedol, že dnes sa "šijú individuálne plány" na každého jedného nezamestnaného, aby sa dokázal vrátiť na trh práce. Venoval sa i otázke duálneho vzdelávania, na ktoré Slovensko nabehlo podľa neho relatívne neskoro, a to považuje za problém.Poslanec Beblavý si myslí, že je potrebné hľadať pracovnú silu za hranicami štátu, hlavne za západnými hranicami. "konštatoval.Zároveň však upozornil, že aj keď primárne treba Slovákov vracať zo Západu, nemôže to byť za situácie vytvárania sociálneho dumpingu voči nim. "" dodal.Zdôraznil, že štatistiky, ktoré ponúka úrad práce, sú ministrom a jeho podriadenými "hojne masírované". Podľa prieskumu Eurostat, na ktorý poslanec poukázal, je nezamestnaných 252.000.dodal. Podľa neho jedným z riešení je prilákať ich späť.Upozornil na to, že v rámci Vyšehradskej štvorky (V4) Slovensko vedie, čo sa týka nezamestnanosti.uviedol Beblavý, pričom zdôraznil, že to je podľa neho problém, ktorým je potrebné sa zaoberať. Minister mu oponoval, že krajiny V4 nie je objektívne porovnávať, keďže ich východisková pozícia je rozdielna.Podľa Beblavého v prípade nezamestnaných nie je hlavný problém pre zamestnávateľov dĺžka rekvalifikácie, ale kvalita ľudí, ktorí sú im dostupní, nemajú zručnosti, ktoré zamestnávatelia potrebujú. Ako príklad uviedol oblasť priemyslu.upozornil poslanec, pričom si myslí, že najväčší problém nastane o desať rokov, keď nebude mať kto pracovať.