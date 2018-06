J. Richter: Nastal čas, aby sa zvyšovanie dôchodkového veku zastavilo

Na archívnej snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. júna (TASR) – Na Slovensku podľa ministra práce Jána Richtera (Smer-SD ) nastal čas, keď je potrebné zvyšovanie veku odchodu do dôchodku zastaviť. Uviedol to na odbornej konferencii k návrhu ústavného zákona na zastropovanie dôchodkového veku. Do parlamentu ho predložili poslanci koaličnej strany Smer-SD.skonštatoval Richter.Podľa ministra naďalej platí, že Slovensko je v súčasnosti, čo sa týka veku odchodu do dôchodku, na najnižších priečkach v Európe.poznamenal Richter.Zároveň upozornil, že cieľom nie je meniť mechanizmus určovania dôchodkového veku, ale zaviesť nejaký jeho limit.myslí si minister.Pripomenul tiež, že vek dožitia sa zvyšuje v celej Európe. Na Slovensku sa v súčasnosti ženy dožívajú 80,34 roka a muži 73,75 roka.tvrdí Richter. Ženy sa v zdraví dožívajú podľa údajov z roka 2016 v priemere 57 rokov, muži však ešte o niečo menej, a to 56,4 roka.poznamenal minister.Návrh ústavného zákona je už v parlamente. Poslanci Smeru-SD navrhujú dať do ústavy formuláciu, že "vek potrebný na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe nesmie presiahnuť 64 rokov. Za účelom podpory rodiny a materstva zo strany štátu každý, kto vychoval dieťa, má právo na primerané zníženie maximálneho veku potrebného na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe". Okrem zastropovania veku odchodu do dôchodku má byť Ústavou SR garantované aj ustanovenie o minimálnej mzde. Poslanci tiež navrhujú, aby boli v ústave ukotvené základné piliere dôchodkového zabezpečenia.tvrdí Richter.Slovensko vo vzťahu k HDP dáva podľa jeho slov na dôchodky výrazne menej ako niektoré iné krajiny.dodal minister.