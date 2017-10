J. Richter: Návrh na zmenu platov vo verejnej sfére bude v roku 2018

Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 29. októbra (TASR) - V budúcom roku by mal byť pripravený legislatívny návrh, ktorý upraví odmeňovanie zamestnancov vo verejnej sfére. Pracovná skupina sa zaoberá napríklad tým, či zostane rovnaký počet tarifných tried, ako je v súčasnosti. V diskusnej relácii RTVS to uviedol minister práce Ján Richter (Smer-SD).Šéf rezortu práce pripustil, že štát mešká z hľadiska nastavenia odmeňovania zamestnancov vo verejnej sfére, preto sa stáva, že spodný tabuľkový plat týchto zamestnancov je pod hranicou minimálnej mzdy, pričom štát týmto zamestnancom rozdiel dopláca.avizoval Richter.Finančný vplyv zmien by mal predstavovať približne štvrť miliardy eur ročne.priblížil Richter s tým, že v budúcom roku sa musí určite začať legislatívny proces.Opozičný poslanec Jozef Mihál však kritizuje vládu, že používa vo verejnej sfére "nerovnakú politiku" pri odmeňovaní zamestnancov v porovnaní so súkromnou sférou. Ako príklad uviedol vysokoškoláka bez praxe, ktorý nastúpi na vysokoškolský post vo verejnej správe.upozornil Mihál.Vláda sa tak podľa neho na jednej strane chváli tým, ako zvyšuje minimálnu mzdu, ale na druhej strane zabúda na zamestnancov vo verejnej sfére.adresoval rezortu práce Mihál.Richter však trvá na tom, že na takejto zložitej právnej norme sa musia podieľať všetci sociálni partneri.dodal Richter.