J. Richter nevylučuje možnú diskusiu o nastavení odvodov

Bratislava 6. mája (TASR) - Minister práce Ján Richter (Smer-SD) nevylučuje možnú diskusiu o zmenách v odvodovom zaťažení na Slovensku. Pripustil to v dnešnej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy." povedal Richter. Zároveň však upozornil na vyjadrenia rezortu financií k daňovo-odvodovému zaťaženiu na Slovensku." uviedol Richter.Index Taxpayer, ktorý ukazuje, koľko "zhltnú" dane a odvody zo mzdy zamestnanca, ale hovorí, že z hrubej mzdy dostane zamestnanec 47 %. Podľa štúdie Paying Taxes za rok 2017 je zase daňové zaťaženie firiem na Slovensku o 10 percentuálnych bodov vyššie ako celosvetový priemer i priemer EÚ. "J" skonštatoval v súvislosti s diskusiou o odvodoch minister práce.Vládna strana Smer-SD predstavila opatrenia, ktoré majú zlepšiť životnú úroveň ľudí. Chce razantnejšie zvyšovanie minimálnej mzdy, zavedenie príplatkov počas soboty a nedele, štedrejšie odmeňovanie za prácu v noci, ako aj ďalšie zmeny v Zákonníku práce, ktoré majú byť v prospech zamestnancov. Zamestnávatelia upozorňujú, že opatrenia môžu spôsobiť zánik malých podnikateľov alebo presúvanie firiem do zahraničia.Pred týmto rizikom varuje aj opozičný poslanec Jozef Mihál (nezaradený). Upozornil napríklad na problémy subdodávateľov, ktorí sú tlačení do čo najnižších nákladov, alebo na malé firmy na východnom Slovensku, ktoré môžu mať problémy pre. "" tvrdí Mihál. Tiež upozornil aj na diskrimináciu pri platoch zamestnancov vo verejnej správe a štátnej službe.povedal Richterovi Mihál. Podľa neho by bolo férové, ak by prišla vláda s "opatrení. Teda, aby predložila opatrenia v prospech zamestnancov aj zamestnávateľov, teda napríklad v podobe znížených daní.Richter ale upozornil na to, že v súčasnosti je 30 % základnej mzdy príplatok za sobotu a nedeľu vo verejnej a štátnej službe.povedal Richter. Dopady na mzdové náklady by mali podľa neho predstavovať približne 2,7 % až 3 %" dodal Richter.