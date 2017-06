J. Richter: Nezamestnanosť by mala na prelome rokov klesnúť pod 7 %

Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. júna (TASR) - Nezamestnanosť v SR by mala na prelome rokov 2017 a 2018 klesnúť pod úroveň 7 %. Uviedol to dnes v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter (Smer-SD) za účasti predsedu opozičného hnutia Sme rodina Borisa Kollára v súvislosti s historicky najnižšou májovou mierou nezamestnanosti na úrovni 7,35 %.priblížil Richter.Nezamestnanosť v SR pôjde podľa neho ešte "dole", nie však skokovito, rekvalifikácie nezamestnaných ľudí budú však drahšie ako doteraz.upozornil minister.Podľa Kollára si pri súčasnej nízkej slovenskej nezamestnanosti treba všimnúť aj to, že mnohé okolité krajiny majú ešte nižšiu mieru nezamestnanosti, než má Slovensko.poznamenal Kollár s tým, že 150.000 štátnych zamestnancov nemá štátom garantovanú minimálnu mzdu.Opozičný poslanec upozornil, že "ľudia sa len z čísel nenajedia"zdôraznil.dodal Kollár. Na Slovensku sa podľa neho k zamestnancom dostáva len 39 % z celkového HDP, kým vo vyspelých krajinách tento ukazovateľ dosahuje viac ako 50 %.