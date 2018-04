J. Richter: Nezamestnanosť v SR by do konca roka mohla klesnúť pod 5 %

Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. apríla (TASR) – Nezamestnanosť na Slovensku by v tomto roku mohla klesnúť pod 5 %. Očakáva to minister práce Ján Richter (Smer-SD). Podľa neho by sa pod pokračujúci pozitívny vývoj na trhu práce mohla podpísať rastúca ekonomika, ale aj vládne opatrenia.skonštatoval vo štvrtok na tlačovej konferencii Richter.Upozornil na to, že vo všetkých znevýhodnených kategóriách uchádzačov o zamestnanie sú zaznamenávané pozitívne výsledky.podotkol minister.Ubúda tiež počet ľudí dlhodobo evidovaných na úradoch práce. V marci tohto roka v evidencii úradov práce ubudlo 1989 dlhodobo nezamestnaných ľudí. Medziročne počet týchto ľudí bez práce klesol o 47.000.tvrdí Richter.Na Slovensku je v súčasnosti 17 okresov s nezamestnanosťou pod 3 %, je však ešte stále 15 okresov s nezamestnanosťou nad 10 %.doplnil Richter. Nezamestnanosť nad 18 % je len v okrese Rimavská Sobota, nezamestnanosť nad 15 % však už nemá žiadny okres.dodal Richter. Tiež uviedol, že začínajú fungovať aj akčné plány vlády na podporu znevýhodnených okresov.