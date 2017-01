J.RICHTER: Nezamestnanosť v SR by v tomto roku mohla klesnúť na 7 %

Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Bratislava 8. januára (TASR) - Nezamestnanosť na Slovensku by sa v roku 2017 mohla znížiť na 7 %. Dopomôcť k tomu by mohli aj opatrenia z dielne rezortu práce. V rozhovore pre TASR to uviedol minister práce Ján Richter (Smer-SD).uviedol Richter.Vládna koalícia si dala záväzok, že vytvorí počas svojho volebného obdobia 100.000 nových pracovných miest a nezamestnanosť bude pod 10 %. V novembri 2016 klesla na 8,78 % a vzniknúť malo vlani 63.500 nových pracovných miest.V tomto roku by pritom podľa Richtera mohli ľudia v evidencii na úradoch práce ubúdať aj vďaka rastu slovenskej ekonomiky.myslí si Richter. Upozornil zároveň na to, že v súčasnosti je na Slovensku nedostatok ľudí na úradoch práce s vhodnou kvalifikáciou.skonštatoval Richter.Ministerstvo chce preto pokračovať v rozbehnutých projektoch.zdôvodnil minister. Zároveň uviedol, že Európska komisia sa rozhodla navýšiť zdroje pre projekt podporujúci zamestnávanie mladých o 500 miliónov eur a predĺžiť ho až do roku 2020.avizoval minister s tým, že na trh práce sa podarilo umiestniť za posledný rok 10.000 ľudí, ktorí boli bez práce viac ako štyri roky." tvrdí Richter.Trhu práce by mala výrazne pomôcť novela zákona o službách zamestnanosti.dodal Richter.