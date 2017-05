J. Richter: Po zavedení ročného zúčtovania môže prísť zníženie odvodov

Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 21. mája (TASR) – Po tom, ako sa zavedie ročné zúčtovanie odvodov, vláda sa bude vážne zaoberať aj prípadným znižovaním odvodov. V dnešnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to avizoval minister práce Ján Richter (Smer-SD). Táto téma by podľa neho mala prísť na stôl v roku 2019.konštatoval. Po zavedení zúčtovania totiž podľa neho budú k dispozícii objektívnejšie informácie, na základe ktorých sa môže vláda rozhodovať.Zároveň však nesúhlasí s požiadavkou zamestnávateľov, že ak majú svojim pracovníkom zvýšiť mzdy, má to zaplatiť štát.zdôraznil Richter.Opozičný nezaradený poslanec Jozef Mihál ministrovi vytkol, že rád používa rétoriku, čo všetko bude v budúcnosti.upozornil.Práve zvýšenie nezdaniteľnej položky by podľa neho pomohlo zvýšiť čisté príjmy najmä nízkopríjmovým zamestnancom. Ocenil pritom, že o tejto téme začala vo vládnej koalícii hovoriť aspoň strana Most-Híd.myslí si Mihál. Netreba podľa neho čakať do roku 2019, môže o tom rozhodnúť jedno zasadnutie vlády.Diskusie sa zúčastnili aj sociálni partneri vlády. Viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Ľuboš Sirota koalícii vytkol, že sa v nej rozpútali preteky, kto výraznejšie uchopí sociálnu tému.myslí si. Tlak na rast miezd je podľa neho aktuálny trend, otázkou, ktorú treba zohľadňovať však je, kto si čo môže reálne dovoliť.Dôvodom nízkej úrovne platov na Slovensku je podľa viceprezidentky Konfederácie odborových zväzov (KOZ) Moniky Uhlerovej nerovnomerné rozdelenie bohatstva medzi zisky a mzdy, s výrazne vyšším podielom ziskov. Riešením je preto práve spravodlivejšie rozdelenie.“ dodala.