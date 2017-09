J. Richter: Pri nelegálnej práci pripravíme tzv. generálny pardon

Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. septembra (TASR) - Rezort práce pripravuje zavedenie tzv. generálneho pardonu pri nelegálnom zamestnávaní. Uviedol to v pléne minister práce Ján Richter, ktorý predstavoval návrh na upravenie podmienok nelegálnej práce. Po novom neprihlásenie zamestnanca do SP v lehote do siedmich dní sa už nemá považovať za nelegálne zamestnávanie.Opozícia zmeny víta, volá však po tom, aby sa novela pozitívne retroaktívne uplatňovala aj na zamestnávateľov, ktorí boli poškodení prísnosťou zákona.avizoval Richter. Pôjde o výmaz z registra, kde sú evidovaní zamestnávatelia, ktorí porušili zákon.priblížil Richter.Zároveň uviedol, že zmeny v zákone o nelegálnej práci sú súčasťou balíka opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia, ktorý pripravovalo Ministerstvo hospodárstva SR.priblížil Richter s tým, že tento balík je prekonzultovaný aj so sociálnymi partnermi, teda so zástupcami zamestnancov aj zamestnávateľov.Podľa Richtera však aj doteraz platný zákon o nelegálnej práci splnil svoj účel.podotkol Richter.