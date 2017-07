J.Richter sa ospravedlnil novinárke M.Tódovej za zlyhanie pracovníka

Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Bratislava 20. júla (TASR) – Terénny pracovník úradu práce zlyhal v komunikácii pri námatkovej kontrole v byte novinárky Denníka N Moniky Tódovej. Tvrdí to minister práce Ján Richter (Smer-SD).Pracovník podľa neho nehovoril s novinárkou jasne a presne, ako sa uvádza vo vypracovanom manuáli, čo mohlo v danej situácii spôsobiť nejasnosti. "A za toto by som sa chcel pani Tódovej ospravedlniť, ubezpečujem, že sa to už nestane," uviedol Richter.Pokračoval, že sa voči tomu vyvodili isté závery, aby terénni pracovníci postupovali podľa manuálu. Ten má ukázať, ako komunikovať s rodičom tak,V prípade Tódovej išlo o bežnú návštevu terénneho sociálneho pracovníka, doplnil generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Marián Valentovič s tým, že by v tom nevidel žiaden zámer. Vysvetlil, že takto kontrolujú i iných poberateľov dávok na deti. Uvedený pracovník podľa neho vykonáva aktivity vyplývajúce z národného projektu, ktorý má zabrániť možnému zneužívaniu sociálneho systému.Návštevy sa podľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny uskutočňujú od začiatku minulého roka, urobili ich už desiatky tisíc. "dodala nedávno hovorkyňa ústredia práce Jana Lukáčová.