J. Richter: V sociálnych opatreniach sa nájdu starší i mladé rodiny

Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 6. júna (TASR) – Prioritou ministra práce Jána Richtera (Smer-SD) pri ďalších sociálnych opatreniach bolo, aby sa v nich našli aj starší občania, aj mladé rodiny. Stravné zadarmo by mohlo motivovať deti, aby chodili na obedy v školách a v prípade 13. dôchodkov je SR v akomsi prechodnom štádiu. Uviedol to v stredu po rokovaní vlády Richter, ktorý takto zhodnotil v utorok (5. 6.) ohlásené sociálne opatrenia.Ponúknuté opatrenia strany Smer-SD podľa neho do istej miery zahŕňajú aj tých skôr narodených, aj mladé rodiny.dodal s tým, že je dôležité riešiť mzdové otázky, aby tieto služby realizovali ľudia, ktorí budú adekvátne ohodnotení.Strana Smer-SD chce zaviesť stravné zadarmo pre deti v poslednom ročníku materských škôl a pre deti na základných školách. Každé dieťa by tak malo od štátu dostať 1,2 eura na deň na stravovanie.pripomenul Richter. Dodal, že ak má školské zariadenie minimálne 50 % detí v hmotnej núdzi, nárok má aj tých zvyšných 50 %. Zároveň je podľa neho toto opatrenie veľmi adresné a bude motivovať deti, aby viac chodili na obedy v školách.Opatrenie o zvýšení vianočného príspevku na dvojnásobok je podľa Richtera posunutie sa k 13. dôchodku.zdôraznil.Minister však doplnil, že momentálne nie je možné časovo vyjadriť, kedy by 13. dôchodok mohol byť reálny.poznamenal.