J. RICHTER: Vypovedanie zmluvy a odkazy cez médiá bolo nešťastné

Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter (Smer-SD). Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Lehota pod Vtáčnikom 12. augusta (TASR) - Odkazy cez médiá a vypovedanie koaličnej zmluvy zo strany predsedu SNS Andreja Danka bolo nešťastné riešenie. Myslí si to minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter (Smer-SD). Ten dnes pre TASR v Lehote pod Vtáčnikom (okres Prievidza), kde sa zúčastnil osláv SNP, zároveň uviedol, že požiadavky národniarov sa dajú riešiť a možno je v záujme celej koalície, aby riešené boli.vyhlásil minister.Je to podľa jeho ďalších slov štandardná komunikácia a k tomu, ako ďalej vysvetlil, nebolo treba odkazy cez médiá a vypovedanie koaličných zmlúv.zdôraznil.Národniari predstavili aj svoje požiadavky, ktorými by sa mala koalícia zaoberať, medzi inými hovoria i o 13. a 14. plate.ozrejmil Richter.Koaličná kríza vypukla v pondelok (7.8.), keď predseda SNS Andrej Danko oznámil partnerom listom cez médiá vypovedanie koaličnej zmluvy. Na následnom rokovaní koaličnej rady sa predsedovia Smeru-SD, SNS a Mosta-Híd zhodli, že neexistuje alternatíva k súčasnej vláde. Šéf Mosta-Híd Béla Bugár za trojlístok informoval, že partneri sú odhodlaní pokračovať ďalej. Podľa neho nie je problém v koalícii taký vážny. Lídri sa mali zísť v piatok (11.8.) v Národnej rade SR na rokovaní koaličnej rady, to sa nakoniec neuskutočnilo, oficiálne pre zdravotné problémy premiéra Roberta Fica (Smer-SD).SNS zároveň čelí kauze rozdeľovania eurofondov na ministerstve školstva. Národniari pripustili, že aj za spustením kauzy vidia kroky z Úradu vlády SR. Zároveň upodozrievajú Smer-SD zo spolupráce s OĽaNO na diskreditácii SNS. Opozičné hnutie má podľa SNS disponovať tajnými materiálmi z Úradu vlády SR. V týchto krokoch vidí poslanca NRSR a premiérovho poradcu Erika Tomáša. Ten obvinenia odmieta a považuje ich za absurdné. SNS by sa podľa neho útokmi založenými na dojmoch nemala zbavovať zodpovednosti za rezort školstva. Bugár vyzval koaličných partnerov na zodpovednosť.