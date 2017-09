J. Richter: Zdroje na financovanie sociálnych služieb sa strojnásobili

Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 12. septembra (TASR) - Zásadným cieľom novely zákona o sociálnych službách je zefektívniť ich financovanie. Opatrenia týkajúce sa kvality služieb chce rezort predstaviť začiatkom budúceho roka. V záverečnom slove k právnej norme to vyhlásil minister práce Ján Richter (Smer-SD).Minister priblížil, že problematikou sociálnych služieb sa zaoberala dva roky aj pracovná komisia.uviedol Richter.Upozornil tiež, že aj samotní zriaďovatelia zariadení chceli, aby sa o ňom rokovalo a bol predložený do parlamentu, aj keď má nedostatky. Preto odmieta tvrdenia opozície, že novela bola predložená do parlamentu bez zhody s odborníkmi či zriaďovateľmi sociálnych služieb. Taktiež zdôraznil, že sa zvýšili zdroje na financovanie sociálnych služieb, a to až trojnásobne.podotkol Richter.Súhlasí s tým, že posudková činnosť potrebuje zmeny.prisľúbil Richter. Zároveň však upozornil na to, že to bude veľmi zložité. Taktiež je podľa Richtera, koľko je reálne žiadateľov o poskytnutie sociálnej služby, keďže jeden žiadateľ si mohol dať aj päť žiadostí.doplnil Richter.Zároveň vyhlásil, že je pripravený diskutovať a pracovať na možných vylepšeniach zákona do druhého a tretieho čítania.