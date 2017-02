J.Richter: Zmeny v programovom výbere sú kompromisným riešením

Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 1. februára (TASR) - Zmeny v programovom výbere dôchodkov z 2. piliera sú kompromisným riešením, na ktorom sa zhodli strany vo vládnej koalícii. Skonštatoval to minister práce Ján Richter (Smer-SD) na záver diskusie o novele zákona o starobnom dôchodkovom sporení v parlamente.Richter vyhlásil, že dnes je Smer-SD súčasťou vládnej koalície, v ktorej sú aj politické zoskupenia či ľudia, ktorí hlasovali za zmeny, ktoré priniesol ešte exminister práce Ľudovít Kaník v minulosti. Richter ich považuje za zlé a upozornil na to, že už 13 rokov sa riešia nezrovnalosti, ktoré spôsobil Kaník.povedal Richter.Pre neho je dôležité, že sa zadefinovala hranica, od ktorej sa ľudia budú môcť rozhodovať o použití svojich nasporených peňazí.vysvetlil Richter. Týmto riešením sa podľa neho prijme kompromis.dodal Richter.Zmeny, ktoré má priniesť novela, sú však krokom späť podľa Jozefa Buriana (Smer-SD), ktorý bol za predchádzajúcej vlády štátnym tajomníkom rezortu práce. Podľa neho na tieto zmeny môžu doplatiť sporitelia s podpriemerným príjmom. Tí si podľa neho nebudú môcť vybrať nasporené peniaze a budú si musieť kúpiť doživotný dôchodok.povedal Burian.Podľa opozičnej poslankyne OĽaNO-NOVA Eriky Jurinovej je škoda najmä to, že sa začalo s reformou 2. piliera až v roku 2004.povedala Jurinová. Suma 425 eur je podľa nej dostatočná na to, aby sa mohli sporitelia rozhodnúť, či si vyberú peniaze programovo alebo budú žiadať o anuitu. Do zákona by sa však podľa nej mala ešte zapracovať možnosť odložiť si poberanie anuity do budúcnosti.doplnila Jurinová.Richter spresnil, že toto nebude možné aktuálne uskutočniť, nakoľko ide o koncepčnú zmenu a výrazný zásah do regulácie 2. piliera.dodal Richter. O všetkých zmenách však rokuje pracovná skupina, ktorej súčasťou sú podľa jeho slov aj opoziční poslanci.