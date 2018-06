J. Sagan tento rok asi bez Tour: Nefigurujem ani ako rezerva

Na snímke vľavo slovenský cyklista Juraj Sagan. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Plzeň 23. júna (TASR) - Juraj Sagan si vlani premiérovo vyskúšal Tour de France, no tento rok si pravdepodobne najväčší cyklistický sviatok nezopakuje. Jeden dôvod je zredukovanie tímov na osem pretekárov na podujatiach Grand Tour a druhý, že slovenský reprezentant v tíme Bora-Hansgrohe príliš nevyniká v časovkách.Starší z bratskej dvojice Saganovcov má za sebou vydarenú prvú časť sezóny. Svojmu bratovi Petrovi pomohol k triumfom na monumente Paríž Roubaix a klasike Gent-Wevelgem i k obhajobe dresu pre víťaza bodovacej súťaže na Okolo Švajčiarska.povedal dvadsaťdeväťročný pretekár.Napriek spokojnosti tímu to na účasť na TdF asi stačiť nebude.ozrejmil dôvody.Medzinárodná cyklistická únia (UCI) sa rozhodla znížiť počet pretekárov v pelotóne vlani v septembri, dôvodom mala byť väčšia bezpečnosť. Podľa Juraja Sagana to však nebol dobrý krok a riziko hromadných pádov je rovnaké, ako bolo doteraz.Juraja Sagana tak bude mať v nasledujúcom období nejaký čas na oddych a potom sa už začne pripravovať na druhú polovicu súťažného roka. V programe má predbežne klasiku San Sebastian, BinckBank Tour a predstaviť by sa mal aj na Okolo Slovenska.pokračoval.Dvojnásobný majster Slovenska bude v nedeľu v Plzni obhajovať svoj titul na pretekoch s hromadným štartom. V drese Bory-Hansgrohe sa predstaví spolu s bratom a Michaelom Kolárom.dodal.