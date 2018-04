J. Šeliga: Nomináciu D. Sakovej považujeme za výsmech ľuďom

Na snímke zástupca iniciatívy Za slušné Slovensko Juraj Šeliga počas tlačovej konferencie iniciatívy Za slušné Slovensko. Foto: TASR - Marko Erd Na snímke zástupca iniciatívy Za slušné Slovensko Juraj Šeliga počas tlačovej konferencie iniciatívy Za slušné Slovensko. Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 26. apríla (TASR) – Nomináciu Denisy Sakovej zo strany Smer-SD a vládnej koalície považujeme za výsmech ľuďom. Uviedol to počas štvrtkového „privítania“ pred bránami Prezidentského paláca jeden z organizátorov protestov Za slušné Slovensko Juraj Šeliga.Pripomenul, že na protesty na celom Slovensku chodili na námestia desaťtisíce ľudí. "Žiadali zmenu a Smer-SD z toho nič nepochopil, nevyvodil z toho žiadne dôsledky a nominoval Denisu Sakovú za ministerku vnútra," povedal Šeliga."Chceme verejnosti a hlavne pani ministerke ukázať, že nikam neodchádzame," uviedol. Cieľom štvrtkového protestu, ktorého sa zúčastnili desiatky prevažne mladých ľudí, bolo pripomenúť aj kauzy, ktoré sa stali počas pôsobenia Sakovej na ministerstve vnútra. "Či je to zbabraná reforma ESO, OPIS, problémy s klientskymi centrami, elektronickým obstarávaním alebo elektronickými občianskymi, evidenciou motorových vozidiel," vymenoval Šeliga. Zároveň priblížil aj kauzu, na ktorú poukázal prokurátor Vasiľ Špirko, kedy bola Saková šéfkou odboru informatizácie. "Je podané trestné oznámenie na bývalého ministra Kaliňáka," doplnil.Novou ministerkou vnútra sa vo štvrtok dopoludnia stala doterajšia štátna tajomníčka tohto rezortu Denisa Saková. Do funkcie ju vymenoval prezident SR Andrej Kiska.Sakovú navrhol za ministerku vládny Smer-SD, ktorému podľa koaličnej zmluvy patrí rezort vnútra. Post ministra vnútra sa uvoľnil po tom, čo odstúpil Tomáš Drucker, rezort dočasne viedol premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Drucker rezignoval, keď sa rozhodol neodvolať policajného prezidenta Tibora Gašpara.Prezident Kiska ešte tento týždeň pred Sakovej vymenovaním povedal, že nie je s jej nomináciou spokojný, ale keďže nemá na výber, vymenuje ju. Túto nomináciu považuje za premrhanú príležitosť. Saková sa nepozdáva ani opozícii.