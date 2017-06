J. SINAY: Priemysel v SR bude potrebovať 45.500 zamestnancov

Na snímke prezident ZAP SR Juraj Sinay. Bratislava, 20. apríla 2016. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 14. júna (TASR) - Priemysel v SR bude v rokoch 2017 až 2020 potrebovať 45.500 zamestnancov, z čoho by malo byť asi 15 % (7000 osôb) vysokoškolsky (VŠ) vzdelaných a 85 % (38.500 osôb) absolventov stredných odborných škôl (SOŠ). Uviedol to dnes na tlačovej besede Asociácie priemyselných zväzov (APZ) prezident Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) SR Juraj Sinay.Z potrebného počtu 38.500 osôb so SOŠ vzdelaním by bolo podľa neho možné získať asi 30.500 osôb rekvalifikáciou voľnej pracovnej sily a 8000 osôb sú absolventi SOŠ.upozornil Sinay.Každoročne podľa jeho slov prichádza na trh práce o 5000 až 10.000 stredoškolských absolventov menej a o 5000 až 10.000 absolventov VŠ viac ako trh potrebuje.myslí si prezident ZAP.dodal Sinay.APZ reprezentuje 80 % slovenského priemyslu. Tvorí ju šesť zväzov, má okolo 350 členov (firiem) s viac ako 110.000 zamestnancami. Asociácia vznikla spojením najsilnejších zväzov v priemysle s cieľom spolupracovať so všetkými zainteresovanými na riešeniach, ktoré potrebuje priemysel, ale aj celá spoločnosť. Chce tak robiť prostredníctvom efektívneho sociálneho dialógu založeného na odborných argumentoch a analýzach.Medzi konkrétne ciele APZ patrí podpora stabilného podnikateľského prostredia, presadzovanie zabezpečenia dostatku kvalifikovanej pracovnej sily, spolupodieľanie sa na zlepšovaní podmienok rozvoja aplikovanej vedy, výskumu a inovácií, zvýšenie vplyvu asociácie prostredníctvom tripartity a zabezpečenie rozvoja spolupráce s partnerskými organizáciami a relevantnými inštitúciami.