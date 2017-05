J. SINAY: Vlády krajín V4 by mali podporiť konkurencieschopnosť

Na snímke zľava prezident Zväzu automobilového priemyslu SR Juraj Sinay, prezident Zväzu automobilového priemyslu ČR Bohdan Wojnar, prezident Poľského automobilového priemyslu Jakub Faryš, predseda Zväzu automobilových importérov, Maďarsko Péter Erdélyi a generálny sekretár Veľkej maďarskej automobilovej koalície Dániel Deli počas tlačovej konferencie zástupcov automobilových zväzov krajín V4 v Bratislave 23. mája 2017. Foto: FOTO TASR - Pavel Neubauer Foto: FOTO TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. mája (TASR) - Vlády krajín V4 by mali podporiť konkurencieschopnosť priemyslu. Uviedli to dnes v Bratislave na tlačovej konferencii po skončení odborného summitu zástupcovia automobilových zväzov a asociácií krajín V4, ktorí zároveň podpísali spoločnú deklaráciu. Spoločným problémom krajín V4 je podľa nich najmä akútny nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a koordinácia legislatívy EÚ súvisiaca s automobilovým priemyslom." priblížil prezident Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) SR Juraj Sinay.Krajiny V4 by mali mať podľa neho v oblasti automobilového priemyslu rovnaké alebo podobné stanoviská.podčiarkol Sinay.Otvorila sa napríklad otázka nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily.podčiarkol prezident ZAP.Vlády krajín V4 by sa mali podľa neho zjednotiť vo svojom postupe pri vyrokúvaní pripravovanej smernice EÚ týkajúcej sa znižovania emisií u automobilov, ktorá by mala byť predstavená v budúcom roku. "Vtvrdí Sinay.Pripomenul zároveň, že krajiny V4 sa stali významnou automobilovou veľmocou v rámci Európy. V minulom roku sa v regióne V4 vyrobilo 3,651 milióna automobilov, čo je asi jedna štvrtina z celkovej produkcie Európy. Automobilové výroby zamestnávajú v regióne vyše 630.000 pracovníkov a priamo či nepriamo ovplyvňujú tvorbu viac ako 1,3 milióna pracovných miest. "" dodal Sinay.