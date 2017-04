J. Široký ml.: Silnou stránkou Slovana je divácka podpora

Na archívnej snímke z kongresu Slovenského zväzu ľadového hokeja v Bratislave je Juraj Široký mladší. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 24. apríla (TASR) - Hokejový HC Slovan Bratislava má napriek nepostupu do play off KHL za sebou zaujímavú a poučnú sezónu, ktorú vedenie klubu nehodnotí negatívne. V rozhovore pre oficiálny ligový web to uviedol člen predstavenstva HC Slovan Bratislava a.s. Juraj Široký ml. Ten potvrdil, že trénerom jediného slovenského účastníka v medzinárodnej súťaži bude aj v budúcej sezóne Miloš Říha.Široký junior v interview pripomenul, že slovanisti boli v boji o play off až do úplneho záveru. "" vravel pre khl.ru.Rozhodujúcim faktorom nepostupu do vyraďovacích bojov bol podľa neho vysoký počet absentujúcich hráčov. "" pokračoval Široký ml.Priznal, že sezónu ovplyvnili aj medializované finančné problémy. "Po ďalšom nepostupe do play off sa ozvali hlasy, aby sa "" vrátili do domácej Tipsport Ligy. Široký mladší však tvrdí, že pre Slovan je jednoznačnou prioritou zotrvanie v KHL. "" dodal Juraj Široký ml. pre khl.ru.