J. STEINER: Otvorenie skrine s Národným pokladom SR je nelegitímne

Matica slovenská. Foto: www.facebook.com Foto: www.facebook.com

Nitra 29. júna (TASR) – Rozhodnutie predsedu Matice slovenskej (MS) Mariána Tkáča násilným spôsobom otvoriť bezpečnostnú skriňu so zámerom zistiť aktuálny stav kovovej časti Národného pokladu SR, umiestneného v budove Matice v Martine, bolo nelegitímne. Nadácia MS podala z dôvodu nezákonného otvorenia trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Vo vyhlásení to pre TASR uviedol správca Nadácie MS Jozef Steiner.zdôraznil Steiner.Doplnil, že po predchádzajúcej písomnej dohode požiadala Nadácia MS 9. februára 2017 vedenie Matice o sprístupnenie priestorov za účelom vykonania periodickej inventarizácie, keďže členovia správnej rady Nadácie MS nemajú voľný prístup do priestorov Matice.podotkol správca Nadácie MS.dodal Steiner.Za nepravdivé označil aj tvrdenie, že obrazy Vincenta Hložníka boli z dôvodu nedbalosti Nadácie MS poškodené.doplnil správca Nadácie MS.uzavrel Steiner.