J. SULEIMAN: Som šťuka, ktorá rozvíri mútne vody v Bratislavskom kraji

Bratislava 19. októbra (TASR) - Skutočnú alternatívu, znamenajúcu jednoznačné nadradenie verejného prospechu pred záujmom jednotlivcov a privátnych skupín. To vo svojej vízii sľubuje kandidát Komunistickej strany Slovenska (KSS) na post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Jalal Suleiman. "zdôraznil Suleiman pre TASR.Som občan, ktorý sa už nedokáže nečinne sa prizerať na protispoločenské správanie, nebojím sa použiť slovo žoldnierov - oligarchov z radov politikov tohto systému. Verejnosť precitá z ilúzií a je už unavená z korupcie a oportunizmu politikov. Prirodzene hľadá riešenia a my v strane KSS ponúkame alternatívu. Už len naša samotná angažovanosť v neparlamentnej strane, ktorá nemá sponzorov, je dôkazom, že v politike nehľadáme osobný prospech, ale snažíme sa docieliť prospech verejný. Okrem osobnej statočnosti a sociálnej empatie ponúkam i profesionalitu, zodpovednosť, precíznosť a organizačné schopnosti. Mám to, čo je potreba pre výkon verejnej funkcie – čisté ruky, horúce srdce i chladnú hlavu.Neviem, na akú otázku takto odpovedal Karol Ondriaš, ale má pravdu minimálne v tom, že tu vládnu, takpovediac, kolonizátori. To môžeme vidieť na správaní vazalov - kolonizátorov z radov politikov tohto systému, ktorí idú proti ľuďom. Bratislavský kraj je najbohatší na Slovensku, no obyvatelia sú viac producentmi hodnôt ako ich užívateľmi. Vážim si poctivú prácu učiteľov, vodičov, lekárov a sestier, aj preto chcem tvrdý verejný dohľad nad tým, aby peniaze VÚC neskončili na kontách spriatelených "podnikateľov" a bielych koní. Som presvedčený, že najmenej štvrtina peňazí končí bez verejného úžitku v súkromných vreckách. Viem si predstaviť, že už v prvom roku dôslednej kontroly by sme získali úspory najmenej vo výške 12 percent. Tým pádom by sme dohliadli na to, aby z toho profitovali zamestnanci vo verejných službách BSK a ich klienti.Je to jednoznačne otázka bývania, dotýkajúca sa v prvom rade mladých rodín s deťmi. Preto je ťažiskom môjho programu budovať 350 krajských bytov ročne s tým, že mladé rodiny s deťmi budú mať prednosť. Sú budúcnosťou Slovenska. Ďalší problém je nedostupnosť drahých stomatologických služieb pre bežného občana, ako aj nedostatok verejného poriadku. Určité konkrétne predstavy v týchto otázkach mám a prinášam riešenia.Jedno je isté, dopravu nevyrieši záľuba časti reprezentácie kraja v bicyklovaní. Zdravý životný spôsob je nesporne potrebné podporovať, ale nie na úkor toho, koľko času zbytočne trávia ľudia cestou za povinnosťami v zápchach a v prostriedkoch hromadnej dopravy. Informačné technológie už dnes umožňujú veľmi efektívnu organizáciu dopravy a my máme predstavu, ako realizovať prepravu študentov a zamestnancov na náklady škôl a zamestnávateľov i bezplatnú dopravu pre dôchodcov a mamičky s malými deťmi.Doprava zdarma nie je nič iné ako obyčajný predvolebný sľub. A jeho navrhovateľ má určite už teraz pripravený dlhý zoznam "objektívnych dôvodov", prečo ho napokon nebolo možné realizovať v praxi.Som hlboko znepokojený starostlivosťou o dôchodcov, viem si predstaviť lepšiu spoluprácu so starostami pri spájaní síl, aby sa ľudia mohli starať o vlastných rodičov a obnoviť medzigeneračnú súdržnosť. V zdravotníctve je situácia kritická. Nezaznamenal som, že by sa "kraj" doslova bil so zdravotnými poisťovňami za lepšie podmienky v nemocniciach a ambulanciách. Tam sa ešte dá veľa spraviť pre odvrátenie kolapsu, do ktorého sa komercionalizované zdravotníctvo nezadržateľne rúti. V zdravotníctve je približne trojnásobok prostriedkov, ako bolo v bezplatnom socialistickom zdravotníctve. No pacienti sú obeťami systému, na ktorom profituje najmä zahraničný farmakologický priemysel. Myslím, že kraj má nielen právo, ale aj povinnosť voči ministerstvu, poisťovniam a farmakologickému biznisu obhajovať záujmy vlastných obyvateľov. Má v rukách predsa licencie pre ambulancie a celý systém nástrojov. No mám obavu, že práve preto by sa báli "podnikatelia" v zdravotníctve vpustiť do svojho rybníka šťuku, ktorá by stojaté mútne vody zvírila. Ja som tá šťuka, priatelia!Pri pohľade na stav školstva sa mi zdá, že súčasný režim nás chce vrátiť späť na stromy. Domnievam sa, že úpadok má politické ciele - produkovať robotníkov s maturitou do pásovej montáže zahraničných investorov. Poznám mladých ľudí a myslím, že máme šikovnú mladú generáciu, ktorá si zaslúži viac. A kraj tomu môže prispieť lepšími podmienkami pre stredoškolských profesorov. Tí sú vlastne kľúčovým faktorom budúcnosti kraja. Problémom školstva sú prostriedky na kvalitné vzdelávanie. Nevyriešia ich dobré úmysly ani idealizované duálne vzdelávanie. To je mimochodom iba to, čo ešte lepšie fungovalo v socialistickom školstve.Tu sa vytvorila atmosféra, že sme bez eurofondov siroty! Nie, to nie sme. Založíme krajské podniky za účelom zabezpečenia príjmov do rozpočtu BSK. Z rozpočtu kraja bude následne možné financovať rozvoj zdravotníckych zariadení s dostupnými cenami zákrokov, výstavbu bytov, školstvo, kultúru, dopravu i bezpečnosť pre obyvateľov kraja.Ide o "konkurenčný boj". A to je - podľa liberálnej propagandy – "základ slobodného trhu". Na vzťahu Bratislavy a BSK možno zdokumentovať, akú cenu má a aké problémy vytvára snaha doslova "odtrhnúť si čo najväčší krajec chleba". Kultúra spolupráce obmedzuje trh a preferuje demokratické uplatnenie záujmov verejnosti. Kým však budú víťaziť v Bratislave developerské záujmy, v BSK špekulanti a všade si poslanecké mandáty a predsedov kupovať "investori", budú aj naďalej namiesto spolupráce dominovať konflikty.Prídem všade, kde ma pozvú. Lebo dialóg považujem za základ kampane. Mňa nepredajú bilbordy reklamných agentúr, iba osobná skúsenosť. Preto je mojou snahou stretávať sa s ľuďmi všade, kde budú chcieť. Kontakt na mňa možno nájsť na stránke KSS. Pozývam na pivo. A koho svojimi názormi sklamem, tomu to pivo zaplatím!