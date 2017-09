J. Uhler spochybnil financovanie kampane svojich protikandidátov

Na archívnej snímke Jozef Uhler. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. septembra (TASR) – Zahmlievanie a zneužívanie dier v zákone. Tak vníma doterajšiu predvolebnú kampaň niektorých svojich protikandidátov Jozef Uhler, ktorý sa tiež uchádza o post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Kandidáti podľa Uhlera nie sú schopní vydokladovať svoju kampaň, v ktorej sa majú skrývať rôzni sponzori. Poukázal pri tom na Pavla Freša, Milana Ftáčnika a Rudolfa Kusého.Reklama na autobusoch, veľkokapacitné propagačné kontajnery, ktoré sa premiestňujú ťažkou technikou, noviny na kvalitnom papieri či sponzorované statusy na sociálnej sieti. To všetko má podľa Uhlera súčasný predseda BSK.povedal s úsmevom Uhler.Milan Ftáčnik podľa neho nie je tiež úprimný so svojim transparentným účtom. Uhler tvrdí, že sa tu prekladajú peniaze. Vysvetľuje to tým, že podnikateľ, ktorý má Ftáčnikovi posielať najviac peňazí, si ich zároveň fakturuje do svojej agentúry, ktorá mu robí kampaň. Ani ďalší kandidát na šéfa BSK Rudolf Kusý nemá podľa Uhlera na svojom transparentnom účte poriadok.povedal Uhler.On sám deklaruje, že má založený transparentný účet od januára a sú tu od začiatku všetky pohyby, príjmy a výdaje.tvrdí Uhler. Financie na kampaň má mať z vlastných zdrojov, rodiny, a od ľudí, ktorí poznajú jeho prácupovedal Uhler.Frešo dnes zopakoval, že detaily financovania volebnej kampane aj detaily minutých peňazí predstaví do dvoch týždňov.uviedol pre TASR Frešo. Sľubuje, že príjmy a výdavky na jeho transparentnom účte budú zodpovedať realite aj transparentnosti.Ftáčnik tento týždeň uviedol, že obvinenia na používanie peňazí agentúry na kampaň sú absolútne nepodložené.uviedol pre TASR Ftáčnik.doplnil Ftáčnik. Zverejňuje na ňom zároveň výdavky na tzv. oboznamovaciu kampaň od marca do konca júna a tiež na oficiálnu kampaň od 28. júna doteraz.Kusý tvrdí, že si svoju kampaň od začiatku financuje najmä z vlastných úspor a z príspevkov od rodiny a rodinných priateľov.povedal.