J. Viskupič: Moje prvé kroky povedú k samosprávam

Na snímke kandidát na predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič reaguje na zverejnené neoficiálne výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov Štatistickým úradom SR 5. novembra 2017 v Trnave.

Trnava 5. novembra (TASR) - Prvé kroky Jozefa Viskupiča (OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS a Zmena zdola), ktorý by sa podľa predbežných neoficiálnych výsledkov mal stať novým trnavským županom, povedú k samosprávam, teda k starostom a primátorom. Povedal to novinárom vo svojej víťaznej reči, v ktorej načrtol prvé kroky v úrade.myslí si.Viskupič tvrdí, že v Trnavskom kraji je niekoľko nášľapných mínavizoval. Za absolútne potrebný považuje aj hĺbkový audit na úrade, o jeho záveroch chce informovať.V súvislosti s letiskom v Piešťanoch Viskupič poznamenal, že v decembri môže mať na účte nulu.pripomenul.Na otázku, či jeho víťazstvo ovplyvnil aj fakt, že doterajší župan Tibor Mikuš vládol v Trnave už 12 rokov, Viskupič odvetil, že určite áno.myslí si.Úspech svojej kampane však vidí aj v jasnom pomenovaní programových priorít.uistil s tým, že odchádzajúce vedenie neposkytlo žiadnu víziu do roku 2022.Výdavky na kampaň spočítané zatiaľ nemá, odhaduje, že stála niečo viac ako 100.000 eur.uzavrel Viskupič.