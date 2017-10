J.WEIDMANN: ECB nemôže držať úrokové sadzby nízko príliš dlho

Na snímke Európska centrálna banka vo Frankfurte. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 12. októbra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) by nemala držať úrokové sadzby na nízkej úrovni príliš dlho, uviedol šéf Bundesbank Jens Weidmann. ECB by podľa neho mala rýchle sprísniť menovú politiku počas obdobia rastu ekonomiky.Obdobie nízkych úrokových sadzieb bypovedal Weidmann v rozhovore pre WirtschaftsWoche.Ekonomický vývoj v eurozóne sa aktuálne nachádza vo fáze expanzie.uviedol guvernér nemeckej centrálnej banky.Weidmann tiež upozornil, že ECB nebude mať priestor na manévrovanie, keď príde k poklesu ekonomiky.Weidmann očakáva, že tempo rastu spotrebiteľských cien v eurozóne sa dostane k inflačnému cieľu ECB. Aktuálne sa síce ešte pohybuje pod cieľom ECB, dôvodom sú však podľa neho dočasné faktory, ako je znižovanie dlhov vlád, firiem a domácností. Weidmann tiež nesúhlasí so znížením inflačného cieľa.ECB zaručuje cenovú stabilitu pri medziročnej miere inflácie tesne pod dvoma percentami.