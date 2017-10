J. Weidmann kritizuje predĺženie programu ECB bez jasného konca

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 27. októbra (TASR) - Prezident nemeckej Bundesbanky a člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky Jens Weidmann kritizoval rozhodnutie o predĺžení programu odkupovania dlhopisov bez jasného termínu ukončenia.Weidmann vo svojom príhovore v Paríži uviedol, že podľa jeho názoru bankaZopakoval svoju kritiku tohto programu, ktorý ". To znamená, že ECB podporuje zadlžovanie vlád a zároveň znižuje úrokové sadzby.Prezident ECB Mario Draghi vo štvrtok 26. októbra oznámil, že "veľká väčšina" členov Rady guvernérov podporuje otvorený koniec stimulačného programu. Rada rozhodla o znížení mesačného objemu nakupovaných dlhopisov zo 60 miliárd eur na 30 miliárd eur od januára. Nakupovanie nižšieho objemu potrvá do septembra, no v prípade potreby je ECB pripravená program predĺžiť.ECB pomocou nových peňazí nakupuje od bánk vládne a firemné dlhopisy. Cieľom je znížiť dlhodobé úrokové sadzby, podporiť úvery pre firmy a zvýšiť ročnú infláciu z 1,5 % na cieľovú hodnotu tesne pod 2 %, ktorá je považovaná za ideálnu pre ekonomiku.