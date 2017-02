J.Yellenová čaká postupný rast úrokových sadzieb, vyčkávanie je riziko

Šéfka americkej centrálnej banky Fed Janet Yellenová Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 14. februára (TASR) - Americká centrálna banka aj naďalej počíta v tomto roku s postupným rastom úrokových sadzieb. Povedala to dnes prezidentka Federálneho rezervného systému (Fed) Janet Yellenová pred bankovým výborom Senátu. Zároveň ale upozornila, že vyčkávať príliš dlho by mohlo znamenať nemalé riziko.Koncom minulého roka, keď Fed po roku zvýšil hlavnú úrokovú sadzbu na rozmedzie od 0,50 % do 0,75 %, vedenie banky naznačilo, že úrokové sadzby by sa v tomto roku mohli zvýšiť trikrát. Neistota v súvislosti s vývojom svetovej ekonomiky, ale najmä nová neistota vzhľadom na ekonomické kroky Donalda Trumpa však podľa viacerých ekonómov nútia centrálnu banku čakať, než bude situácia jasnejšia. Yellenová, ktorá vystúpila pred americkým Kongresom prvýkrát od nástupu Donalda Trumpa do úradu prezidenta, zopakovala slová zo začiatku februára, že ekonomika a trh práce pokračujú v posilňovaní a aj inflácia zrýchľuje smerom k 2-% cieľu centrálnej banky. Ak tento trend bude pokračovať,. Neuviedla ale, či sa tak stane už na najbližšom zasadnutí v marci, alebo až na tom júnovom. Analytici predpokladajú, že Fed ešte počká a k zvýšeniu sadzieb dôjde až v júni.Neskôr je to však nepravdepodobné. Yellenová v tejto súvislosti upozornila, že. Takýto vývoj by podľa nej mohol nepriaznivo zasiahnuť finančné trhy a ekonomiku stlačiť do recesie.