J. ZÁBOJNÍK: Po akomkoľvek víťazstve je obyčajne tisíc generálov

Na snímke Juraj Zábojník. Foto: TASR/Archív Foto: TASR/Archív

Bratislava 21. júna (TASR) – Ak vyhasne život mladého nič netušiaceho človeka následkom výstrelu policajta vo výkone služby, je to určite tragédia. Vyslovil dnes pre TASR svoj názor na nedávnu tragédiu na ceste neďaleko Novej Bane, kde pri streľbe zahynul 17-ročný Tomáš, bezpečnostný expert a bývalý šéf slovenských ochrankárov Juraj Zábojník.povedal expert.povedal Zábojník.Podľa jeho slov polícia má plné právo po vyčerpaní všetkých možností smerujúcich k zastaveniu bezohľadného vodiča ohrozujúceho svojou jazdou naše životy použiť zbraň.poznamenal.zdôraznil Zábojník.Po streľbe policajtov na unikajúce auto neďaleko Novej Bane zomrel v noci zo soboty na nedeľu (18.6.) 17-ročný mladík. Udalosť sa stala po tom, ako policajná hliadka spozorovala auto, ktoré viedol 19-ročný Michal z okresu Zlaté Moravce. Ten bol polícii známy, keďže už predtým šoféroval motorové vozidlo v čase, keď mal uložený zákaz.Policajná hliadka preto chcela vodiča zastaviť a skontrolovať. Vybrala sa za autom v smere na obec Orovnica, zapla výstražné zvukové a svetelné znamenie, na ktoré vodič reagoval zrýchlením a následne aj riskantným predbiehacím manévrom. Policajti preto použili niekoľko varovných výstrelov do vzduchu. Keďže vodič nereagoval, použili varovný výstrel na auto. Auto následne havarovalo neďaleko obce Hronský Beňadik v časti Psiare.Vo vozidle sa nachádzali ďalšie tri osoby, 16-ročná spolujazdkyňa sediaca vedľa vodiča a dvaja spolujazdci sediaci na zadných sedadlách. Jeden z nich, 17-ročný Tomáš utrpel zranenie. Policajti privolali rýchlu zdravotnú pomoc, pričom až do príchodu jej posádky sa snažili mladého muža na mieste oživovať. Ten však na mieste zraneniu podľahol.