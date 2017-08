J.ZÁBOJNÍK: Útoky ako v Barcelone majú pre teroristov veľký efekt

Na snímke bezpečnostný analytik Juraj Zábojník. Foto: TASR/Archív Foto: TASR/Archív

Barcelona/Bratislava 17. augusta (TASR) - Podobné útoky, k akému došlo dnes v španielskej Barcelone majú pre teroristov veľký efekt. Uviedol to dnes pre TASR bezpečnostný analytik a bývalý šéf slovenských ochrankárov Juraj Zábojník.povedal ďalej Zábojník.Podľa jeho slovzdôraznil Zábojník. Podľa jeho slov, keďže útok mal spôsobiť Maročan, tak Španielsko čaká veľmi zlé obdobie, pretože sa cez more valia tisíce Maročanov.dodal slovenský bezpečnostný expert.Najmenej desať ľudí prišlo dnes o život a desiatky ďalších utrpelo zranenia pri teroristickom útoku v katalánskej metropole Barcelona. Informovali o tom španielske médiá s odvolaním sa na policajné zdroje.Jedna z lokálnych rozhlasových staníc Cadena Ser priniesla informáciu, že po vrazení bielej dodávky do masy ľudí na najznámejšej barcelonskej ulici La Rambla vyhaslo najmenej 13 životov.Rovnaký počet obetí uvádza aj internetové vydanie denníka El Mundo, avšak už s odvolaním sa na policajné zdroje.Mienkotvorný denník El País píše v internetovom vydaní o najmenej desiatich mŕtvych.