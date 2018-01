J. Žitňanská a M. Beblavý chcú zmenu kvót na gymnáziá preložiť o rok

Na snímke europoslankyňa Jana Žitňanská Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 24. januára (TASR) – Europoslankyňa Jana Žitňanská a poslanec NR SR Miroslav Beblavý (nezaradený) žiadajú od ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej (nominantka SNS), aby situáciu s kvótami do prvých ročníkov osemročných gymnázií odložila o rok. Uviedli to v stredu počas tlačovej konferencie v Bratislave.Podľa Beblavého jediné riešenie, ktoré ponúka Lubyová, je zvýšenie kvóty prijatých detí do prvých ročníkov osemročných gymnázií z päť percent na desať. Tým sa však podľa neho situácia nevyrieši.povedal Beblavý s tým, že takýto prístup môže vyvolať obrovský chaos v živote detí, rodičov a škôl. Podľa neho aj keď okresný úrad udelí niektorým školám výnimky, v tejto veci môže zasiahnuť aj prokuratúra.Beblavý navrhol, aby sa celá situácia odložila o rok.poznamenala Žitňanská. Pripomenula, že okrem odkladu chcú vypracovať aj analýzu, v ktorej sa určí, pre koho by mali byť gymnáziá zriadené, ale i to, čo od nich žiadajú. Podľa Žitňanskej sa nedá posudzovať osemročné gymnázium so športovým zameraním s inými gymnáziami, pretože takéto deti nebudú dosahovať také výsledky vo vedomostiach, ako ich dosahujú žiaci na klasických gymnáziách.V Bratislavskom kraji navštevuje v súčasnosti gymnáziá zhruba 19 percent študentov.vysvetlila uplynulý týždeň Lubyová. V súčasnosti ministerstvo školstva nemá kompetencie na to, aby prideľovalo počty tried pre osemročné gymnáziá.vysvetlila Lubyová. V ostaných krajoch s kvótami problém mať nebudú. V súčasnosti ju napĺňajú na päť, maximálne sedem percent. S kvótami nesúhlasí minister vnútra SR Robert Kaliňák (Smer-SD).poznamenal.