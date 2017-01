Ja, Olga Hepnarová je najúspešnejší česko-slovenský film v zahraničí

Zo zákulisia nakrúcania filmu Ja, Olga Hepnarová. Foto: Youtube Foto: Youtube

Bratislava 13. januára (TASR) - Filmový debut českých režisérov Tomáša Weinreba a Petra Kazdu "Ja, Olga Hepnarová" sa v priebehu necelého roka stal najúspešnejším českým a slovenským filmom v zahraničí. Na svojom konte má viac ako 60 medzinárodných festivalov a prehliadok, tucet ocenení v zahraničí, kinodistribúciu v siedmich krajinách.dopĺňa Martina Urbanová z produkčnej spoločnosti Alef Film & Media zoznam úspechov filmového príbehu poslednej popravenej ženy v Československu, ktorý sa v časovom horizonte ostatných desiatich rokov zaradil ako v Česku, tak i na Slovensku k najúspešnejším filmom.poznamenala.Tento týždeň, takmer rok po úspešnej premiére snímky na Berlinale (11. 2. 2016), prichádza česko-slovensko-poľsko-francúzska koprodukčná dráma do kín v Poľsku. Dostane sa aj do multiplexov v najväčších mestách ako Varšava, Krakov, Vroclav, Lodž. Podľa Urbanovej uvedenie filmu v poľských kinách znamená, že jeho viac ako prekvapujúci a nečakaný úspech v najrôznejších diváckych, odborných a distribučných líniách nie je výsledkom jeho paradoxnej tematickej atraktivity či podivnej aktuálnosti (čo je skôr 'čaro nechceného').konštatovala na margo snímky podporenej z najväčších poľských a českých verejných zdrojov i Audiovizuálneho fondu na Slovensku.Film Ja, Olga Hepnarová (2016) rozpráva reálny príbeh mladej ženy, osamelého človeka vymedzujúceho sa proti väčšinovej spoločnosti. Olga Hepnarová nasadla v roku 1973 do nákladného auta a v centre Prahy zabila osem ľudí. Svoj čin považovala za akt pomsty voči spoločnosti, ktorá jej podľa nej celý život ubližovala. V roku 1975 bola ako posledná žena na území ČSSR popravená. V čiernobielej snímke si zahrali aj slovenskí herci Juraj Nvota, Zuzana Stavná a, žiaľ, poslednýkrát si vo filme zahral Ivan Palúch. Hlavnú postavu stvárnila poľská herečka Michalina Olszanska.