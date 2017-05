JA Slovensko rozširuje podnikateľské vzdelávanie na základných školách

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 25. mája (TASR) - Do vzdelávacieho programu JA Základy podnikania sa v tomto školskom roku zapojilo až o 30 percent viac žiakov ako vlani. V máji sa uskutočnil posledný zo série úvodných metodických tréningov konzultantov programu, ktorý nezisková vzdelávacia spoločnosť JA Slovensko realizuje na základných školách s podporou poisťovne MetLife. TASR o tom informovala Ľubomíra Schlosserová z JA Slovensko.Vzdelávací program JA Základy podnikania je určený pre žiakov 5. a 6. ročníkov základných škôl, ktorí sa hravou formou oboznamujú so svetom financií a základnými pojmami finančnej gramotnosti, spoznávajú spôsoby použitia peňazí a základné princípy hospodárenia. Jedným z cieľov programu je poskytnúť žiakom praktické informácie o organizácii a fungovaní podniku v systéme slobodného podnikania. Žiaci majú možnosť na vlastnej koži si vyskúšať pohovor do zamestnania, hrajú sa na kusovú výrobu a výrobnú linku a preniknú do tajov marketingu.V školskom roku 2016/2017 program realizovalo 152 tried s celkovým počtom 3020 detí. Svoje skúsenosti im odovzdávalo 97 nových vyškolených konzultantov, ktorí boli zo spoločnosti MetLife, z iných podnikateľských subjektov a z radov stredoškolských študentov – absolventov programu JA Firma. Vďaka konzultantom z praxe sa program dostáva aj do menších miest a obcí a po úspešnej spolupráci so Strednou odbornou školou obchodu a služieb v Komárne, kde texty pracovných listov pre deti preložili do maďarčiny, aj do niekoľkých základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.JA Slovensko je nezisková vzdelávacia organizácia, ktorá už 25 rokov realizuje na školách ucelenú koncepciu nadštandardného zážitkového vzdelávania. Formuje podnikateľské myslenie a finančnú gramotnosť mladých ľudí a ponúka preventívne riešenia pre ich zamestnanosť.